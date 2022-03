Sicilia: meta perfetta per ogni tipo di vacanza

Sembra ieri che abbiamo brindato all’inizio del nuovo anno e invece siamo quasi arrivati al periodo delle vacanze. Ci sono molte persone che tendono ad organizzare le proprie vacanze con largo anticipo e se anche tu fai parte di questa vasta cerchia non possiamo certo biasimarti.

Le destinazioni da prendere in considerazione sono diverse, ma perché non prendere in considerazione uno dei nostri meravigliosi paesaggi? La Sicilia, per esempio, è una delle mete più gettonate di tutta Italia.

In questa terra, infatti, potrai respirare aria di tradizione e cultura ma anche godere di uno dei mari più belli di tutto il Mediterraneo, con temperature tropicali che si respirano quasi tutto l’anno.

Inoltre, grazie alle innumerevoli tratte di traghetti per la Sicilia, è estremamente facile raggiungere l’isola da qualsiasi punto d’Italia. Infatti è possibile partire da Civitavecchia, Piombino, Livorno, Cagliari e molte altre città.

Il mare di San Vito Lo Capo

Se vuoi andare in Sicilia per vedere il mare, devi assolutamente andare a San Vito Lo Capo, che si trova sulla punta estrema dell’isola non molto distante da Trapani. Le spiagge in questa località sicula sono fatte di sabbia bianca e finissima.

Le spiagge di San Vito Lo Capo non hanno nulla da invidiare alle tanto acclamate spiagge caraibiche, unica pecca è che questa località, nel periodo estivo, risulta davvero molto affollata. Infatti, se lo scopo delle tue vacanze è quello di rilassarti ti consigliamo di andare a visitare queste spiagge paradisiache nei periodi tra maggio e giugno.

Mare, montagna e natura selvaggia

Se desideri una vacanza in Sicilia con un approccio un po’ più wild, per quanto riguarda il mare, ti consigliamo di andare alla Riserva naturale dello Zingaro. Nelle vicinanze potrai trovare anche la Baia di Macari e il litorale di Castelluzzo, luoghi sicuramente meno affollati dove potrai godere di un mare cristallino e della natura incontaminata.

Se sei invece amante delle temperature miti anche in piena estate e ti piace la montagna ti consigliamo di fare un salto ad Erice. Un piccolo borgo, in prossimità di Trapani, arroccato su una montagna oppure le saline di Marsala o Trapani.

Il mare di Siracusa

All’esatto opposto di San Vito Lo Capo puoi trovare una delle zone più interessanti e pittoresche della Sicilia. Nella costa sud dell’isola, troverai spiagge caratterizzate da una sabbia dorata tendente al rosso che si estende da Marina di Ragusa fino all’isola delle Correnti. Queste ultime due località insieme a Pozzallo, Marina di Modica e Ispica sono anche i luoghi più visitati in questa parte di Sicilia.

Un po’ di storia e natura

La costa siciliana che affaccia sul Mar Ionio è un’altra perla rappresentativa dell’isola. Qui, infatti, potrai visitare la Riserva naturale di Vendicari, Fontane Bianche, Marina di Noto e Marzamemi.

Se sei, invece, interessato a vedere la parte un po’ più storica dell’isola e desideri vedere qualche città in stile barocco ti consigliamo di andare a visitare Modica, Noto, Scicli e Ragusa. Inoltre, queste quattro località sicule sono tutte patrimonio UNESCO.