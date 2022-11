In questo articolo ti parleremo dei 5 posti imperdibili e poco conosciuti della Spagna del Nord, terra di fiesta e tradizioni che merita di essere esplorata.

Cibo, tradizioni, splendidi panorami, scogliere selvagge e borghi antichi di estrema bellezza. Queste sono le molte sfaccettature che caratterizzano la Spagna del Nord, un luogo pieno di vita e ricco di storia in cui risiede il vero fascino del paese.

Come potrete immaginare la Spagna del Nord è un territorio abbastanza vasto e scegliere quali sono le cose migliori da visitare è davvero difficile. In questo articolo non parleremo di Barcellona o altri posti super famosi, ma vi consiglieremo luoghi meno conosciuti e “scontati”, ideali per un itinerario incentrato principalmente su Galizia, Asturie e Cantabria, le regioni più affascinanti del nord della Spagna (senza nulla togliere ai Paesi Baschi che speriamo non si offendano dopo questa affermazione).

5 posti imperdibili e poco conosciuti della Spagna del Nord, terra di fiesta e tradizioni

1- Illas Cíes

Ci troviamo nella Galizia, regione del nord della Spagna dove si conclude il famosissimo Cammino di Santiago de Compostela (e se questa fosse una guida dedicata ai posti più famosi e più belli del nord della Spagna, vi diremmo di andare a visitarla assolutamente).

La Galizia è una regione che possiede una propria lingua, il galiziano, ed è caratterizzata da una cultura molto particolare. Una cultura così forte e radicata ancora oggi nel territorio, che anche solo viaggiando è possibile coglierla tra i castros (i villaggi fortificati dei celti) i cruceiros (croci in pietra intagliata disposte lungo le strade) e i suoni delle cornamuse.

Oltre al cammino e alla città di Santiago de Compostela, la Galizia possiede ben 1200 Km di costa, caratterizzati da insenature, isolette, scogliere, spiagge e piccoli splendidi porti dove è possibile assaggiare il pesce migliore della Spagna. L’entroterra non è da meno, con le sue verdi colline, gli antichi vigneti, i villaggi in pietra e i monasteri medievali.

Ma veniamo a noi e alle nostre isole. Le Illas de Cies sono 3 spettacolari isole in cui si trovano le spiagge più isolate della Galizia. Si raggiungono in 45 minuti con un traghetto che parte dalla città portuale di Vigo e insieme fanno parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.

Le isole sono perfette per escursioni (per esempio la Ruta Monte Faro) o, se preferite, per rilassarvi su spiagge sabbiose e incontaminate. Ovunque potrete ammirare splendidi paesaggi, ma i più belli rimangono quelli sui lati occidentali, dove le coste si gettano in mare attraverso scogliere vertiginose.

3 sono le cose da tenere in considerazione prima di andare su le Illas Cies: le auto sono vietate, si accettano un massimo di 3000 visitatori al giorno (numero che si raggiunge molto in fretta nei mesi di alta stagione) e se desiderate pernottare esiste un campeggio, il Camping Islas Cies.

2- Picos de Europa

La Cantabria e l’Asturia sono due piccole e affascinanti regioni del nord della Spagna che, nonostante la loro dimensione, meritano moltissima attenzione da parte dei viaggiatori. Non includerle nel proprio viaggio sarebbe un vero peccato.

Sulle coste delle due regioni si alternano scogliere, spiagge favolose e piccoli villaggi di pescatori, mentre l’entroterra è ricoperto di valli verde smeraldo e borghi in pietra.

La loro tradizione enogastronomica è ricchissima e caratterizzata da pesce, carne, formaggi saporiti e soprattutto il sidro, che viene servito con una particolarissima tecnica e bevuto tutto d’un fiato.

È proprio tra la Cantabria e le Asturie (e la Castiglia), che si trovano i maestosi Picos de Europa, una catena montuosa di straordinaria bellezza dove si trovano alcuni dei paesaggi montani più belli d’Europa.

Il Parque Nacional de los Picos de Europa si estende per 671 Kmq e abbraccia il Macizo Andara, il Macizo El Cornión e il Macizo Central. Comprende un’infinita rete di sentieri che attraversano prati verdi e incantevoli laghetti di montagna. Un posto da sogno.

Arrivando nelle Asturie si raggiungono i Picos occidentali, famosi per gli splendidi laghi d’alta quota e i panorami rocciosi. Qui si trovano Plain Cangas de Onis, il centro abitato principale e il punto più comodo per raggiungere le escursioni, e Covadongas, conosciuta per essere il borgo in cui 13 secoli fa nacque la nazione Spagnola e per i bellissimi Laghi di Covadonga, con i loro splendidi sentieri.

Il consiglio è di visitare queste zone nei mesi di giugno e settembre, quando il tempo è ancora bello, ma si evita di incontrare le resse di turisti.

3- Cudillero

Proseguiamo il nostro viaggio nelle bellissime terre delle Asturie e raggiungiamo Cudillero, un borgo di pescatori a ovest di Oviedo, capoluogo della regione con un bellissimo centro medievale.

Definire Cudillero un semplice borgo è in realtà molto riduttivo. Cudillero è IL borgo di pescatori più pittoresco di tutta la costa asturiana. Questo lo rende una meta estremamente turistica, ma allo stesso tempo imperdibile.

Anche solo una breve sosta vi permetterà comunque di percepire l’atmosfera tranquilla di questo paese e di ammirare le case color pastello abbarbicate una sull’altra.

Altro punto a favore per Cudillero sono le scogliere a strapiombo sul mare e le bellissime spiagge che si trovano nei dintorni, ma per saperne di più vi consigliamo di passare direttamente al punto 4.

4- Playa del Silencio

Quando vi abbiamo detto che nei dintorni di Cudillero si trovano delle bellissime spiagge non stavamo esagerando.

Oltre al primato di borgo più pittoresco della regione, Cudillero può anche vantarsi di avere una delle spiagge più belle di TUTTA la Spagna. Si chiama Playa del Silencio ed è una lunga insenatura di sabbia argentata circondata dalle rocce.

Non è il luogo perfetto in cui fare il bagno, se non amate i fondali rocciosi, ma è comunque meravigliosa per fare una passeggiata.

5- Playa de Gulpiyuri

Spagna del Nord terra di fiesta e tradizioni, ma anche di spiagge.

Oltre a Playa del Silencio nel nord della Spagna si trovano moltissime splendide spiagge, come per esempio Playa de las Catedrales, la più famosa della Galizia, così tanto conosciuta che per potervi accedere bisogna persino registrarsi online.

Nonostante Playa de las Catedrales sia senza dubbio estremamente bella, non scandalizzatevi se in questo articolo preferiamo parlarvi di Playa de Gulpiyuri, spiaggia altrettanto affascinante e particolare.

Playa de Gulpiyuri è una piccola baia a forma di conchiglia a nord di Naves, nelle Asturie. La sua particolarità è che si trova a ben 100 metri di distanza dal mare, nascosta in una verde radura. È grazie alla presenza di gallerie sotterranee che l’acqua salata rimane intrappolata nella piccola insenatura, creando un luogo unico nel suo genere.

Playa de Gulpiyuri è molto piccola, misura solo 40 metri di lunghezza, ma possiede una bellissima spiaggia di sabbia dove è possibile rilassarsi e prendere il sole.

Per raggiungerla preparatevi a una lunga camminata tra i campi e la vegetazione (trovarla non è così semplice) e alla presenza di molti turisti nei mesi di alta stagione.