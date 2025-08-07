Sono tanti i luoghi del mondo che offrono mare cristallino, natura incontaminata, divertimento e avventure uniche in cui tuffarsi e che rappresentano un sogno per tanti. Molte persone, soprattutto quelli che amano viaggiare e scoprire posti lontanissimi, sognano di concedersi una vacanza in quella che è considerata l’Isola più amata in cui si sono trasferiti anche molti italiani.

Purtroppo, però, un turista, dopo essere stato in vacanza su quest’Isola, ha fatto un reportage spezzando i sogni di chi considera quest’Isola un posto paradisiaco. A quanto pare, sulle spiagge interminabili e bellissime, oggi è facile trovare spazzatura che è presente in abbondanza anche sulle strade. Quel paradiso, dunque, non sarebbe totalmente così.

Bali, l’Isola più amata ma un turista la stronca

Dopo essere stato in vacanza a Bali, l’Isola Indonesiana che rappresenta una delle mete più gettonate nel mondo, Harry Mackarness, un turista britannico, ha affidato a You Tube il suo sfogo. Un video di 43 minuti in cui racconta tutto ciò che ha visto e tutto ciò che ha dovuto affrontare in due mesi di permanenza a Bali.

Anche per Harry Mackarness, andare a Bali era un sogno che è riuscito a realizzare ma quel viaggio lo ha lasciato “profondamente depresso, disilluso e determinato a non tornarci mai più“. Le spiagge paradisiache, il mare cristallino e lo spirito di Bali non sono stati mai visti dal turista britannico che è rimasto totalmente deluso da quella vacanza che sognava da tempo.

“Sembrava un set cinematografico finto – ha detto Mackarness nel video pubblicato sul suo canale You Tube – È una realtà falsa. L’isola è ben lontana dall’essere una serena destinazione per lo yoga. Sta crollando sotto la pressione del turismo di massa ed è afflitta da strade intasate, spazzatura straripante e alloggi fatiscenti, il tutto gestito da un’industria turistica più interessata al profitto che all’ospitalità. Ovunque si vada, ci sono spazzatura, lavori in corso o truffe. L’infrastruttura non riesce proprio a gestire il numero di persone a cui viene venduto questo sogno”.

Non sono mancate esperienze che lo hanno traumatizzato come ritrovarsi un cobra in casa il cui veleno causa cecità. Di fronte alla presenza dell’animale, ha chiamato la padrona di casa per chiedere aiuto ma la risposta lo ha letteralmente scioccato.

“Ci penserò domani mattina. Questo riassume tutto. C’è questa mentalità per cui una volta pagato, a nessuno importa più nulla”, ha concluso il personal trainer.