Nel cuore della Valle d’Aosta si erge un castello da sogno, una dimora che incarna raffinatezza e storia, sospesa tra il tardo gotico e il Rinascimento. Situato sulla riva sinistra della Dora Baltea, di fronte al suo “gemello” il Castello di Verrès, questo maniero si distingue per la sua eleganza e per la ricchezza decorativa più che per le tradizionali caratteristiche difensive dei castelli alpini.

Visitarlo significa immergersi in un’atmosfera da sogno lasciandosi trasportare dalla bellezza di un luogo che non conosce tempo.

La magia del Castello di Issogne: uno spettacolo in Valle d’Aosta

Le origini del Castello di Issogne risalgono al Medioevo, ma fu tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento che assunse il suo aspetto attuale, grazie all’intervento della potente famiglia Challant, che dominò la Valle d’Aosta per secoli.

Il castello si presenta oggi come un palazzo a ferro di cavallo, che circonda un ampio cortile con porticati e un giardino all’italiana. Nel cortile spicca la famosa fontana del melograno, capolavoro di ferro battuto simbolo di prosperità e fecondità, che rappresenta uno dei motivi più fotografati e ammirati della dimora. Le pareti sotto il portico sono interamente affrescate con vivide scene di vita cittadina e botteghe artigiane, un unicum nell’arte figurativa del periodo.

La visita al Castello di Issogne inizia dal cortile, cuore pulsante della dimora, e prosegue attraverso gli ambienti di rappresentanza, la cappella e gli appartamenti nobili. Tra le tappe imperdibili:

Il cortile interno con la fontana del melograno e le lunette affrescate che raccontano la vita quotidiana del borgo.

con la fontana del melograno e le lunette affrescate che raccontano la vita quotidiana del borgo. La sala baronale , con soffitti in legno decorati, stemmi araldici e un imponente camino in pietra con lo stemma della famiglia Challant.

, con soffitti in legno decorati, stemmi araldici e un imponente camino in pietra con lo stemma della famiglia Challant. La cappella , custode di un ciclo di affreschi tardo-gotici di intensa spiritualità e arte sacra, con volte a ogiva e un altare ligneo intagliato e dorato.

, custode di un ciclo di affreschi tardo-gotici di intensa spiritualità e arte sacra, con volte a ogiva e un altare ligneo intagliato e dorato. Gli appartamenti nobili, caratterizzati da soffitti a cassettoni e camini decorati, tra cui la celebre stanza del “Re di Francia”, che testimonia la presenza di Carlo VIII durante le visite di corte.

Da non perdere anche l’allestimento emozionale dedicato a Vittorio Avondo, inaugurato nel 2018, che integra l’esperienza con pannelli informativi, soluzioni multimediali e opere pittoriche dell’epoca, approfondendo la fase ottocentesca di rinascita del castello.

Il Castello di Issogne è aperto generalmente dal martedì alla domenica, con orari differenziati tra ottobre-marzo (10:00-13:00 e 14:00-17:00) e aprile-settembre (9:00-19:00). Nei mesi di luglio e agosto è aperto anche il lunedì, mentre rimane chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio. L’ultima visita è consentita un’ora prima della chiusura e si consiglia la prenotazione online per garantire l’ingresso, dato che il numero di visitatori per turno è limitato a 25 persone.

Il biglietto intero ha un costo di 10 euro, con riduzioni per giovani dai 19 ai 25 anni (3 euro) e per gruppi o convenzioni (7 euro). L’ingresso è gratuito per i minori di 18 anni, le persone con disabilità e i loro accompagnatori, nonché per gli insegnanti e accompagnatori scolastici.

Il castello è accessibile parzialmente alle persone con disabilità, con servizi dedicati nel parcheggio comunale situato di fronte all’ingresso. È consentito scattare fotografie e video per uso personale, senza flash o supporti ingombranti, mentre è vietato l’uso di aste per selfie.

Il maniero dista circa 39 km da Aosta, raggiungibile in auto in circa 35-40 minuti tramite l’autostrada A5 uscita Verrès o seguendo la SS26 lungo la valle. Per chi preferisce i mezzi pubblici, il treno regionale Aosta–Ivrea ferma a Verrès, da cui si raggiunge Issogne a piedi o con autobus locali, anche se il servizio ferroviario è attualmente sostituito da bus.

L’area è ben collegata anche tramite il bus 110 che collega Aosta a Pont-Saint-Martin, con fermate comode per il castello.

Il Castello di Issogne si inserisce in un territorio ricco di attrazioni storiche e naturali. Nei dintorni meritano una visita il Castello di Verrès, imponente fortezza militare, il Forte di Bard, con i suoi musei e la vista panoramica sulla valle, e il Castello di Fénis, celebre per le sue torri e gli affreschi medievali.

Il paese di Issogne, tranquillo e ben servito, rappresenta una scelta ideale per chi cerca qualità della vita, contatto con la natura e un ambiente a misura d’uomo. Grazie alla vicinanza dell’uscita autostradale di Verrès e ai collegamenti con i centri maggiori come Pont-Saint-Martin e Verrès, Issogne è una soluzione interessante anche per chi lavora in smart working, con numerose opportunità di attività outdoor come trekking, ciclismo e sport invernali nelle vicinanze.