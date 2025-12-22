Entri in un Paese ed esci in un altro: questa biblioteca è un luogo unico al mondo ed è da vedere almeno una volta nella vita.

Nel cuore del confine tra Stati Uniti e Canada si trova una delle strutture culturali più affascinanti e singolari del Nord America: la Haskell Library and Opera House.

Questo edificio storico, eretto nel 1904, continua a stupire visitatori e appassionati per la sua posizione unica, che consente di entrare in un paese e uscire nell’altro, nonché per il suo valore architettonico e culturale.

Un edificio incredibile al confine tra due nazioni

La biblioteca Haskell è situata tra Derby Line, nel Vermont (Stati Uniti), e Rock Island, nel Quebec (Canada). La particolarità più evidente è la linea di confine che attraversa l’edificio stesso, segnata all’interno da una sottile striscia nera sul pavimento. Questa linea divide in modo netto i due paesi, ma non limita l’accesso: infatti, è possibile entrare dalla porta statunitense e uscire da quella canadese, un’esperienza rara e suggestiva che rende questo luogo unico al mondo.

Il progetto risale all’inizio del XX secolo, ispirato agli stili vittoriano e “Queen Anne”, molto diffusi nella zona all’epoca. La costruzione fu un dono della famiglia Haskell, con l’intento di favorire un accesso paritario sia ai libri che agli spettacoli operistici per cittadini di entrambi i paesi. In questo modo, la biblioteca e il teatro rappresentano un simbolo di cooperazione e scambio culturale transfrontaliero.

L’edificio si sviluppa su più livelli: la maggior parte delle sale si trova sul lato canadese, mentre la biblioteca vera e propria occupa la prima pianta. Al piano superiore, invece, si trova il teatro dell’opera, dove regolarmente si tengono rappresentazioni liriche. Questa combinazione di biblioteca e teatro rende la struttura un importante centro di cultura e socialità per le comunità di Derby Line e Rock Island.

Oltre al suo valore culturale, la Haskell Library and Opera House è riconosciuta come monumento storico sia negli Stati Uniti sia in Canada, testimonianza delle radici comuni e della lunga storia condivisa dalle due nazioni. Negli ultimi anni, l’edificio ha attirato un numero crescente di turisti e studiosi, affascinati non solo dalla sua architettura ma anche dal suo significato simbolico.

Nonostante la sua importanza, la biblioteca ha vissuto momenti di tensione politica, specialmente durante i mandati presidenziali di Donald Trump. Nel 2017 e successivamente nel 2025, alcune politiche restrittive degli Stati Uniti hanno tentato di limitare l’accesso dei cittadini canadesi attraverso l’ingresso del Vermont, complicando di fatto la libera fruizione del luogo. Tuttavia, gli amministratori della biblioteca hanno mostrato una notevole determinazione, adottando strategie e soluzioni creative per garantire che il pubblico potesse continuare a visitare liberamente l’edificio, mantenendo così intatto il suo ideale di apertura e inclusività.

La storia della Haskell Library and Opera House non è solo quella di un edificio al confine, ma anche di un simbolo di amicizia e collaborazione culturale tra due nazioni, un luogo dove il confine geopolitico si fa sfumato e dove la cultura viene prima di ogni divisione.

Negli ultimi anni, la biblioteca ha incrementato la sua presenza anche online, digitalizzando una parte significativa del suo patrimonio librario e promuovendo eventi culturali virtuali per raggiungere un pubblico ancora più vasto, confermandosi così come un punto di riferimento culturale dinamico e innovativo.