Hai mai pensato di lasciarti tutto alle spalle per aiutare i canguri feriti nel cuore dell’Australia? Forse no, ma solo perché non sapevi che fosse possibile. Si, è vero, non si tratta di una trovata pubblicitaria di qualche compagnia di viaggi poco raccomandabile, ma di una vera opportunità da non perdere.

Non si tratta nemmeno di qualche bizzarra idea da influencer in preda a un attacco di wanderlust, di voglia di viaggiare verso posti esotici. Si tratta di un’esperienza concreta in grado di cambiare seriamente la vita di chi decide di provarla, alla fine, basta buttarsi e dare il meglio.

Voglio vivere così, col sole australiano in fronte

Quella che abbiamo davanti è una scelta che ci porta in Australia, la patria di alcuni degli animali più apprezzati da grandi e piccini. Il tutto è un’esperienza per chi vuole vivere fuori dagli schemi, fuori dal percorso tracciato, tra natura selvaggia, dedizione e delle inattese coccole pelose.

Tutto nasce da un’esperienza fortuita di una turista, che si è ritrovata in un rifugio dedicato alla cura degli animali, in particolare proprio ai canguri. Da li è stato tutto una discesa, che ha dato vita ha una delle più belle esperienze che si potessero immaginare durante una classica vacanza organizzata da una compagnia di viaggi.

Certe volte, anche durante un’avventura che sembra ben definita, può venir voglia di uscire dal tracciato per esplorare il mistero, scoprendo delle vere perle nascoste. Solo così si può finire dove conta davvero, in qualche sperduto rifugio in cui si curano creature ferite de canguri, vittime purtroppo dell’uomo.

Nello specifico, questa esperienza è promossa da un rifugio fondato in Australia oltre trent’anni fa da una coppia di anziani amanti degli animali. Da allora è diventato la casa di chi ha fatto della compassione una missione e ogni euro guadagnato, lo hanno reinvestito li, senza mollare mai.

Adesso, a ben 65 anni, la coppia è ancora lì, a prendersi cura dei piccoli marsupiali bisognosi e di qualunque altro animale necessiti di aiuto. Si sono anche aperti al mondo, loro così come molti altri posti che hanno deciso di adottare delle idee simili, dedicandosi al volontariato.

Se anche voi volete provare queste esperienza, sappiate che ci sono delle regole da seguire, la prima regola è mai pagare per fare volontariato. Il vero spirito di queste missioni è lo scambio, il tuo tempo in cambio di vitto e alloggio e della possibilità di fare del bene a tutti.

Bisogna anche informarsi bene, perché purtroppo esistono anche realtà poco trasparenti, controllate sempre recensioni, missioni e contatti di qualsiasi ente vi si presenti davanti. Per trovare questa e altre esperienze basta cercare su Workaway e sul gruppo Facebook “Australia Backpackers 2025”, dove si trovano le esperienze più autentiche.