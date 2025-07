Striscia la notizia è uno dei programmi più longevi non solo di Mediaset ma, in generale, della televisione italiana. Per anni, il tg satirico di Antonio Ricci non ha avuto rivali vincendo sempre la sfida degli ascolti e incollando, ogni sera, milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Con l’arrivo dei vari game show preserali, però, qualcosa è cambiato e la stagione che si è appena conclusa ha segnato una svolta nella storia di Striscia.

Con l’arrivo al timone di Affari tuoi di Stefano De Martino, per Striscia la Notizia è stato difficile riuscire a non crollare. Affari tuoi e Stefano De Martino, infatti, hanno dominato per tutta la stagione e gli ascolti hanno premiato la Rai. A Mediaset, invece, hanno cominciato a pensare ad un cambiamento e il primo riguarderebbe proprio il futuro di Striscia la Notizia.

Mediaset: Berlusconi decide il futuro di Striscia la Notizia

Pier Silvio Berlusconi non resta a guardare e corre ai ripari prima che sia troppo tardi cambiando il palinsesto già per l’estate. Da ieri, lunedì 14 luglio, infatti, in prime time, su canale 5, va in onda La ruota della fortuna che sostituisce Paperissima Sprint trasferita su Italia 1. Una decisione arrivata dopo aver verificato i dati di ascolto che, nonostante la pausa di Affari tuoi e il ritorno di Techetechetè continuano a premiare la Rai e non Mediaset.

Dal 21 luglio, nella fascia preserale di Canale 5, poi, tornerà in onda anche Sarabanda di Enrico Papi. “Grazie ad Antonio Ricci, grazie a Gerry Scotti e a Enrico Papi”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi annunciando i cambiamenti sottolineando come la decisione sia arrivata grazie ad un lavoro di squadra.

Alla luce delle ultime decisioni di Berlusconi e della sua squadra, cosa accadrà a Striscia la Notizia? Il tg satirico di Antonio Ricci tornerà in onda a settembre ma non è da escludere che ci sia una staffetta con La ruota della fortuna anche durante la stagione autunnale. Da tempo, infatti, si parlava di cambiamenti nella fascia del prime time di canale 5 e la decisione arrivata nelle scorse ore potrebbe segnare una svolta.

Nella stagione 2025/2026, dunque, Striscia tornerà in onda su canale 5 ma Pier Silvio Berlusconi potrebbe stravolgere tutto puntando su una staffetta che avrebbe il volto di Gerry Scotti, conduttore amatissimo di canale 5 a cui è stata affidata La ruota della fortuna e che, da anni, conduce anche Striscia, in coppia con Michelle Hunziker.