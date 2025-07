Sonia Mattalia ha conquistato fin dalla prima puntata il pubblico di Temptation Island, chiedendo subito un falò di confronto al compagno Alessio ha subito lasciato intendere che non si trovasse nel reality delle coppie per “perdere tempo”. L’epilogo lo conosciamo tutti, il giovane avvocato ha preferito non presentarsi – anche a costo di dover lasciare il programma, per la cui partecipazione per sua stessa ammissione pare “abbia lavorato tanto” – mentre lei è rimasta in via del tutto eccezionale nel programma.

Negli ultimi giorni sono iniziate a circolare alcune foto di Sonia di molti anni fa, alcune risalenti al 2017 quado sarebbe iniziata la sua storia con Alessio, con il quale – prima di partecipare a Temptation Island – stava assieme da otto anni. La concorrente è decisamente cambiata da quel periodo e oggi ha un aspetto piuttosto diverso.

Sonia Mattalia, com’era la concorrente di Temptation Island

Sonia Mattalia sembra essere decisamente cambiata negli ultimi anni, lo dimostrano alcune immagini della concorrente di Temptation di qualche tempo fa. In una è in compagnia anche di Alessio che, stranamente, definiva sui social “il suo migliore amico”, una cosa che sembrerebbe essere anomala, visto che in realtà sarebbero dovuti essere fidanzati.

Come si vede dalle immagini Sonia M. aveva un viso leggermente più rotondeggiante e una pettinatura che ricorda un po’ le star del rock degli anni Ottanta. Oggi, sebbene porti spesso i capelli raccolti, ha un viso più magro e anche la pettinatura è decisamente meno appariscente. Anche la sua carnagione appare più chiara rispetto a quella molto abbronzata di un tempo.

Intanto, mentre si attendono le altre puntate di Temptation Island, pare che tra Sonia e Alessio potrebbe non essere ancora del tutto finita. Lo dimostrerebbe il fatto che lei continuerebbe a seguire lui sui social, una cosa un po’ anomala visto quanto accaduto e le cose che lui ha detto di lei nel programma di Canale Cinque. Bizzarro anche il fatto che lui pare non abbia mai seguito lei sui social e qui la sua ultima attività risalirebbe a diversi anni fa, un dettaglio che ha incuriosito non poco, visto che Alessio ha fatto capire subito quanto fosse interessato a fare quest’esperienza televisiva.

Tutti aspetti che alimentano i dubbi sulla coppia che ha partecipato a Temptation Island, al momento non si sa quale siano i loro rapporti attuali, bisognerà attendere la fine del programma di Canale Cinque per conoscere ulteriori dettagli.