Gli scherzi più divertenti fatti a umani e animali, tutti da imitare

Di cose assurde ne è pieno il mondo, ma se pensate che gli scherzi più divertenti da fare sono solo quelli vecchio stampo, dove uno si nasconde dietro l’angolo pronto a urlare o qualcuno sposta la sedia di un altro all’ultimo, è perché ancora non avete visto questi video.

Lo scherzo col lenzuolo e l’app che ti fa scomparire

Tempo fa, in America, ha spopolato uno scherzo assurdo che, incredibilmente, lasciava davvero sconvolti soprattutto i bambini, le vittime principali prese di mira.

Lo scherzo consisteva nel far credere ai prescelti di essere diventati invisibili, dopo la recita di una formula magica durante la loro permanenza (per pochi secondi) sotto un lenzuolo.

Grazie alla partecipazione di tutte le persone presenti nella stanza, che fingevano di non vederli davvero, e la dimostrazione della scomparsa attraverso video o foto, gli ingenui malcapitati andava veramente in crisi.

Le prove digitali, create con un’app apposta in grado di cancellare totalmente una persona da una foto o da un video in pochi secondi, erano la conferma della loro reale scomparsa.

Lo scherzo da fare al proprio cane

Simile allo scherzo precedente, è quello fatto in “versione animale”.

A scomparire questa volta è il padrone di un cane che, lasciando cadere la coperta dietro cui si è nascosto e fuggendo dietro l’angolo o uscendo dalla stanza, ottiene reazioni bizzarrissime dall’animale.

Niente app di mezzo quindi, ma una presa in giro che lascia sorpresi per le espressioni canine.

Alcuni rimangono perplessi, altri si sconvolgono nell’immediato. C’è da dire che tutti sembrano acquisire tratti umani.

Da vedere e rivedere per quanto buffi sono!

Lo scherzo da fare al proprio gatto

Passando da una specie all’altra, gli animali presi di mira per gli scherzi più divertenti sono, questa volta, i gatti.

Circondati da quell’idea comune di menefreghismo e altezzosità tipica dei gatti, in questi video anche loro dimostrano di poter essere presi di mira tanto quanto bambini e cani.

In questo caso, lo scherzo passa un po’ per la realtà e un po’ per un’app.

Il proprietario del gatto, attiva sul proprio telefono e con a fotocamera interna, un semplice filtro che gli trasforma totalmente la faccia in versione felina. Le reazioni del gatto mentre osserva lo schermo sono esilaranti.

Su YouTube o su internet basta cercare “Cats dont quite know how to feel about this new filter” per morire dalle risate.

Pronti a sgranare gli occhi anche voi?