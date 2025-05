Non c’è niente di più bello di un bucato super profumato come se fosse appena uscito da una lavanderia. Spesso si pensa che per avere vestiti fragranti è necessario acquistare prodotti costosi, ma non è affatto così. In passato, quando non esistevano ancora prodotti chimici con cui lavare i vestiti, si riusciva comunque avere indumenti perfettamente puliti e profumati senza spendere nulla.

I classici rimedi della nonna, nonostante lo scetticismo di qualcuno, non solo funzionano, ma in alcuni casi sono più efficaci di tanti detersivi attualmente in vendita. Esistono, tuttavia, alcuni rimedi che funzionano meglio di altri e che aiutano a mantenere a lungo il bucato profumato.

I rimedi della nonna più efficaci per un bucato super profumato

I rimedi della nonna, altro non sono, che le cosiddette soluzioni green che vengono utilizzate per oggi per evitare di usare continuamente prodotti chimici. Tra i rimedi più efficaci c’è sicuramente il bicarbonato di sodio che, aggiunto al classico detersivo, aiuta ad igienizzare e a smacchiare il bucato. Il bicarbonato non è profumato, ma utilizzato insieme ad oli essenziali, riesce a rendere i vestiti non solo super puliti ma anche profumatissimi.

Gli oli essenziali che donano una fragranza piacevole al bucato ci sono quelli alla lavanda, limone o eucalipto. Basta versarne qualche goccia su un fazzoletto e inserirlo nel cestello per avere un risultato eccellente.

Un altro ingrediente naturale ma tanto sottovalutato è sicuramente l’aceto bianco il cui odore è sicuramente molto forte. Tuttavia, versarne mezzo bicchiere nella vaschetta dell’ammorbidente serve a neutralizzare i cattivi odori. Quando si parla di rimedi naturali, è impossibile non citare il sapone di Marsiglia che, ancora oggi, rappresenta l’ingrediente principale di molti prodotti chimici. Sciolto in acqua calda o direttamente in lavatrice, lascia un profumo speciale e che ricorda quello del bucato delle nonne.

Esistono, inoltre, alcuni rimedi che aiutano a mantenere il bucato profumato a lungo. Basta, ad esempio, mettere tra i vestiti un sacchettino con fiori di lavanda, menta o rosmarino. Stendere al sole, invece, aiuta ad eliminare umidità e cattivi odori. E’ importante, però, non farlo nelle ore centrali della giornata in cui il sole è molto forte e potrebbe ingiallire il bucato bianco o sbiadire i vestiti neri.

Aggiungere qualche scorza di limone essiccata nella lavatrice, inserita in un sacchetto, è ancora un ottimo rimedio per avere un bucato profumato. Infine, spruzzare acqua di rosa sui vestiti aiuta non solo a mantenerli profumati, ma anche a stirarli con più facilità.