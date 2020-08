Il deserto di Acatama è completamente ricoperto di neve

Acatama è uno dei deserti più aridi della Terra. Potete immaginare lo stupore dei cittadini del luogo quando, nei giorni scorsi, il suo suolo noto per la siccità è stato ricoperto da una spessa coltre di neve.

Un fenomeno raro che è dovuto a un’ondata straordinaria di maltempo e clima gelido, che ha portato nella regione di Antofagasta pioggia battente e addirittura alluvioni, come riporta il sito GreenMe.

Immaginate la sorpresa delle persone che vivono in quella regione, nel vedere il deserto imbiancato e freddo. Nonostante lo stupore, fenomeni di questo tipo non sono un buon segno per l’ecosistema e sono uno degli effetti collaterali del cambiamento climatico.

Per chi volesse saperne di più, in deserto di Acatama è lungo 1600 km e largo 180, si estende dal Perù al Cile, e si trova fra la catena montuosa andina e la cordigliera della Costa del Pacifico. Il WWF ha classificato la regione nell’ecozona neotropicale. La scarsità delle piogge è dovuta a vari fattori: la corrente di Humbolt raffredda l’aria e fa piovere sull’oceano, mentre le Ande intercettano l’umidità creando un campo di perenne alta pressione.

Il deserto di Acatama ha una fortissima escursione termica e le sue temperature possono andare dai 40° di giorno ai 5° di notte. Non è nuovo ad alcune stranezze: oltre alla nevicata di quest’anno, nel 2002 è diventato un immenso deserto fiorito, in cui più di 200 specie autoctone di piante si sono fatte strada nella terra arida e hanno colorato la vasta zona di rosa e bianco, per un fenomeno davvero spettacolare.

Foto di Javier Rubilar