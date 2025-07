Prosegue il successo della soap opera turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), in onda con nuovi episodi su Canale 5 dal 28 luglio al 1° agosto 2025, alle 14.10.

La serie, che continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano, si conferma una delle produzioni Mediaset più seguite dell’estate con intrecci di vendetta, segreti e passioni che animano le dinamiche familiari e sociali dei protagonisti.

Forbidden Fruit: trame e novità dal 28 luglio al 1° agosto

Nelle puntate inedite di questa settimana, Yildiz decide di voltare pagina trasferendosi nella villa di Halit, determinata a rifarsi una nuova vita con il supporto della consulente d’immagine Rebbiye. Tuttavia, la convivenza con Ender, che è tornata in casa per stare vicino al figlio Erim, si rivela da subito piena di tensioni e ostilità. Le schermaglie verbali si trasformano presto in sabotaggi, come l’interruzione di una cena romantica organizzata da Yildiz, mascherata da premura materna falsa.

Parallelamente, in ufficio, Zeynep si sente sempre più intrappolata accanto a Alihan; tenta di farsi licenziare senza successo, mentre Cem riconosce il suo talento e la sprona a continuare. Il compleanno di Lila diventa occasione per riunire tutta la famiglia, ma la festa è turbata da tensioni latenti e vecchi rancori, con Yildiz presa di mira dalle ex mogli di Halit.

La situazione si complica quando gli ufficiali giudiziari fanno irruzione per un debito contratto da Zehra. Halit reagisce con rabbia, spingendo la figlia nelle mani di Sinan, che la convince a intestargli la clinica, allontanandola dal padre. Nel frattempo, la nuova linea di moda “Ender Argun” viene lanciata, alimentando ulteriormente le rivalità tra le donne della famiglia.

Nel corso della settimana, Alihan manifesta una crescente gelosia per l’affiatamento tra Zeynep e Cem, subendo un attacco di panico che lo porta a scomparire per alcuni giorni. Il percorso di terapia riporta alla luce traumi familiari profondi legati al tradimento materno vissuto nell’infanzia. Intanto, Yildiz cerca di consolidare il proprio ruolo all’interno della famiglia, ma Ender continua a manipolare la situazione, creando ostacoli e tensioni.

Rebbiye introduce Yildiz in ambienti di alto profilo sociale, ma la donna deve affrontare l’accusa di essersi “venduta” al denaro, una critica diretta da parte di Sengul. Nel frattempo, Cem propone a Zeynep un trasferimento temporaneo ad Atlanta per gestire alcune criticità finanziarie dalla sede americana; Zeynep accetta, decisa a cambiare pagina.

Lo scontro tra Yildiz ed Ender raggiunge il culmine quando Yildiz ottiene la gestione della caffetteria di famiglia, ma Ender organizza un servizio fotografico a casa loro senza autorizzazione, provocando un acceso confronto. Durante l’evento di lancio del brand di Ender, Yildiz fa irruzione rovinosamente, umiliando pubblicamente la rivale. Tuttavia, Ender è pronta a rispondere con un nuovo piano di vendetta. Intanto, Zeynep si prepara a partire per gli Stati Uniti con Cem e Kevin, mentre Alihan, ferito dalla scelta, è spronato dall’amico Hakan a riconquistarla.

I nuovi episodi di Forbidden Fruit sono trasmessi su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14.10. Per gli appassionati che preferiscono la visione on demand o in diretta streaming, la serie è disponibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, che permette di seguire le puntate in qualsiasi momento.