Garrison Rochelle è tra i presenti al Festival di Venezia e in occasione della sua presenza alla famosa kermesse cinematografica, ha rilasciato un’intervista a SuperGuida Tv. Una lunga chiacchierata in cui ha parlato di come sia cambiata la sua vita da quando ha lasciato la scuola di Amici, spiegando anche i motivi per cui Maria De Filippi non l’ha mai richiamato come insegnante della scuola.

L’ex insegnante di ballo è stato molto chiaro a riguardo, chiarendo anche in che rapporti sia attualmente con la famosa conduttrice. Un retroscena inaspettato che nessuno avrebbe mai immaginato, la stessa De Filippi non si sarebbe aspettata una cosa del genere.

Garrison spiega perché non è tornato ad Amici, la verità su Maria De Filippi

Garrison ha lasciato la scuola di Amici tanti anni fa, l’insegnante aveva deciso di dedicarsi ad altro, inseguire la sua vera vocazione, quella del teatro. Nell’intervista al sopracitato settimanale ha spiegato che all’epoca la stessa Maria De Filippi era molto scettica, ha spiegato per via della sua età. Rimettersi in gioco a 65 anni non è cosa da tutti, ma a quanto pare l’ex insegnante di danza ce l’ha fatta e, oggi che ha 70 anni, dice di essere rinato.

Quando gli è stato chiesto se tornerebbe mai a insegnare nella scuola di Amici, Garrison ha spiegato che se Maria De Filippi dovesse mai chiamarlo dicendogli di avere bisogno di lui, non ci penserebbe due volte. Ma, in realtà, sa bene che questo non accadrà perché la conduttrice sa quanto sia felice con la sua nuova professione: “(…) Lei sa che sono felice del percorso che sto facendo“, ha detto.

Garrison è tornato più volte come giudice, ma sa che la conduttrice non gli chiederebbe di sedere nuovamente in cattedra, perché è consapevole di quanto la professione di attore in musical sia la sua passione, quello che davvero lo rende felice. Nell’intervista l’ex insegnante di Amici ha parlato anche di Stefano De Martino e del grande successo che sta ottenendo nelle vesti di conduttore. Lui l’ha visto praticamente “crescere”, conosciuto come allievo e poi come ballerino professionista della scuola, oggi non può che essere fiero del percorso che ha fatto.

L’ex insegnante di Amici ha avuto solo belle parole per De Martino, sottolineando quanto sia cresciuto e come oggi possa godere di un immenso successo. Ha poi raccontato che capita che si sentano su Instagram.