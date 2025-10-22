La nuova settimana de Il Paradiso delle Signore 10 si prepara a regalare colpi di scena intensi e svolte inaspettate nelle puntate in onda dal 27 al 31 ottobre 2025 su Rai Uno alle 16:00.

La fiction, ormai consolidata tra i programmi di punta di Rai Fiction, Rai Com e Aurora TV, continua a conquistare il pubblico con intrecci che coinvolgono profondamente i personaggi storici e quelli più recenti. Di seguito, le anticipazioni dettagliate delle puntate e le novità che riguardano i protagonisti principali, in un contesto narrativo che si evolve tra passioni, segreti e decisioni cruciali.

Nuove alleanze e sfide per i protagonisti

Lunedì 27 ottobre 2025 la soap si apre con una notizia che scuote profondamente Villa Guarnieri: la dichiarazione di Marcello (interpretato da Pietro Masotti) rappresenta un duro colpo per Adelaide (Vanessa Gravina), intorno alla quale si stringe una famiglia in subbuglio. La rivelazione raggiunge anche il Paradiso delle Signore, dove Roberto (Filippo Scarafia) si trova a dover gestire la pressione mediatica e tenere a bada i giornalisti per proteggere la quiete del grande magazzino. L’annullamento delle nozze mette a rischio anche i piani di Ettore (Elia Marangon) e Greta (Valentina Ghelfi), mentre Caterina (Iuliana Calcatinci) rischia di perdere una testimonianza preziosa: la foto del suo amato. Nel frattempo, Enrico (Thomas Santu) apprende dell’esistenza di una nuova terapia in grado di ripristinare completamente le funzioni della mano, un elemento che potrebbe cambiare il suo futuro.

Martedì 28 ottobre Marcello fa ritorno a Villa Guarnieri con un gesto simbolico: consegna a Umberto la documentazione relativa alla gestione del patrimonio di Adelaide, un atto che sottolinea la sua volontà di chiudere con il passato. La Contessa prova a riprendersi dal dolore, mentre Caterina condivide con le Veneri la foto del suo fidanzato, scoprendo che si tratta di una vecchia conoscenza del Paradiso. Parallelamente, Johnny (Mirko Lorusso) e Mimmo (Vito Amato) si confidano riguardo ai loro sentimenti, mentre Rosa, rientrata a Milano, ritrova Marcello e assiste a una confessione decisiva.

Mercoledì 29 ottobre Anita (Elisa Quaranta) si impegna per portare un po’ di allegria a Villa Guarnieri, mentre Adelaide fatica a superare la crisi. Le Veneri accolgono calorosamente Marcello, che annuncia a Roberto la sua intenzione di dimettersi, segnando una svolta importante. Nel frattempo, Johnny realizza il sogno di acquistare il suo pulmino, coinvolgendo Mimmo in questa nuova avventura. La zia Sandra fa visita a Irene dopo molto tempo e Rosa e Marcello, ora riuniti, prendono una decisione cruciale sul loro futuro.

Giovedì 30 ottobre, Odile si prepara a sostituire Adelaide in un evento al Circolo, chiedendo a Rosa di affiancarla nonostante le riserve della giovane Camilli. Enrico continua a mantenere il silenzio con Marta riguardo al suo problema alla mano, mentre la zia Sandra, grazie a Concetta (Gioa Spaziani), scopre nuovi dettagli sul passato di Irene. Nel frattempo, Ettore osserva un incontro casuale tra Marcello e Rosa, mentre Marchesi inizia a insinuare dubbi nella mente di Odile.

Venerdì 31 ottobre è il giorno del grande evento per il lancio del Paradiso Donna, che ottiene un successo strepitoso. Prima di lasciare Milano, la zia Sandra compie un gesto generoso verso Irene, saldando tutti i suoi debiti e lasciandole una lettera con una proposta di grande valore. Nel corso della festa, Caterina riceve una sorpresa dolce ma amara per Roberto, che scopre che Mario Oradei (Pietro Cardano) è il fidanzato della ragazza. Infine, Adelaide, dopo aver ascoltato una conversazione tra Odile e Umberto, comprende i motivi che hanno spinto Marcello a lasciarla e decide di recarsi a casa sua, aprendo la strada a nuovi confronti.