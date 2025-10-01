La serie TV Balene – Amiche per sempre, con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris, torna domenica 5 ottobre alle 21:30 su Rai1 con una terza puntata ricca di colpi di scena che promette di tenere i telespettatori incollati allo schermo.

Le vicende di Milla ed Evelina, impegnate a scoprire la verità sulla morte dell’amica Adriana, si intrecciano a nuovi sviluppi nei loro rapporti personali e professionali, con rivelazioni che sconvolgeranno la trama.

La decisione di Milla e l’evolversi delle indagini

La puntata si apre con una decisione radicale da parte di Milla, che finalmente mette un punto definitivo alla sua relazione con Walter. Dopo aver riflettuto a lungo sulle scoperte fatte nei precedenti episodi, Milla chiede l’aiuto di Cesare per consegnare i documenti per il divorzio a Walter. La sua scelta sancisce la fine di un matrimonio che, ormai, non ha più futuro, e segna un passo importante nella sua vita. Questo atto risolutivo cambia per sempre gli equilibri familiari, aggiungendo un ulteriore strato di complicazione nella trama emotiva della serie.

Nel frattempo, le indagini sulla morte di Adriana proseguono senza sosta. Milla ed Evelina concentrano i loro sospetti su Pancotti, il vicino di casa di Adriana, noto per il suo carattere scontroso e per il litigio avuto con la vittima poco prima della sua morte. Pancotti, proprietario dello stabilimento che aveva affittato le bombole di gas alla donna, sembra essere un sospettato credibile. Tuttavia, durante l’interrogatorio, fornisce un alibi che sembra scagionarlo, lasciando le due amiche a un punto morto nelle loro indagini. La ricerca della verità sembra complicarsi ulteriormente, ma non per questo le due protagoniste mollano la presa.

Mentre le indagini procedono, anche gli sviluppi nei rapporti tra i personaggi principali si fanno sempre più tesi. Flaminia ed Emanuele vivono un momento di complicità durante un pomeriggio al parco avventura con Zina, ma l’idillio si spezza quando Emanuele confessa di avere un appuntamento con Susanna. Questa rivelazione getta ombre sul loro rapporto, che sembrava finalmente decollare, e segna l’inizio di nuove difficoltà emotive per i due.

Intanto, Evelina, dopo un confronto intenso con Riccardo, decide di farsi un nuovo tatuaggio in memoria di Adriana, un gesto simbolico che rappresenta una sorta di rinascita interiore. Questo atto, purtroppo, non è l’unica scoperta che la donna farà: durante un momento di riordino della casa al Conero, insieme a Milla, Evelina trova tra gli effetti personali di Adriana una dedica che rivela l’identità dell’ultimo amante segreto della sua amica. La scoperta sconvolge le due amiche e apre nuovi scenari sulle ultime settimane di vita di Adriana, spingendo Evelina e Milla a riflettere sulla persona che sembrava aver conosciuto meglio.