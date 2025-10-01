Il famoso trio musicale è riuscito, sin dal primo momento, a catturare l’attenzione del grande pubblico e lo ha fatto soprattutto grazie al talento dei tre tenori. Diventati noti con il talent show Ti lascio una canzone di Antonella Clerici, hanno visto la propria carriera prendere il volo all’improvviso e, da quel momento, hanno rappresentato l’Italia in un tutto il mondo. Nel loro curriculum c’è anche la vittoria del Festival di Sanremo nel 2015 e la partecipazione all’Eurovision Song Contest.

Nel frattempo, si sta riproponendo in rete una storica gag che li ha visti protagonisti durante una loro ospitata televisivo. All’epoca sono stati cacciati dallo studio.

Il Volo via dallo studio in diretta: cosa è successo

Sta di nuovo circolando in rete la notizia della loro uscita di scena improvvisa da un programma televisivo in cui sono stati ospitati e da cui sono stati mandati via. Il Volo hanno infatti preso parte, qualche tempo fa, alla trasmissione Rai di Drusilla Foer e sono stati protagonisti di uno sketch molto simpatico e che ha catturato l’attenzione dei fan. La conduttrice li ha infatti fatti entrare in studio e li ha presentati come ragazzi a cui piace studiare e cantare al karaoke. Sono così stati mostrati molti scatti dei loro viaggi e che hanno scattato in diversi posti del mondo, dove sono andati per far conoscere la propria musica.