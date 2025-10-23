Prosegue con grande successo la serie televisiva Blanca 3, trasmessa su Rai1, che anche per questa stagione continua a catturare l’attenzione del pubblico grazie a trame intricate e personaggi profondi.

La quinta puntata, intitolata Acido, andrà in onda lunedì 27 ottobre alle 21:30, promettendo un mix di suspense, emozioni e rivelazioni che si intrecciano nel cuore di Genova.

Un nuovo caso scuote il commissariato di Genova

Nella prossima puntata, la squadra di investigatori guidata da Blanca si trova ad affrontare un caso particolarmente delicato e inquietante. Un uomo sta colpendo donne che hanno subito interventi di chirurgia estetica, sfregiandole brutalmente. Questa nuova ondata di violenza getta la città nel panico, mentre la polizia corre contro il tempo per fermare il colpevole e prevenire ulteriori aggressioni. La tensione si taglia con il coltello, e ogni indizio diventa cruciale nella caccia a un criminale che sembra agire con fredda determinazione.

Parallelamente all’indagine, emergono nuove dinamiche tra i protagonisti. Domenico Falena, personaggio chiave della serie, cela un segreto importante che potrebbe cambiare gli equilibri con Blanca. Il suo atteggiamento misterioso non sfugge a Michele Liguori, che si mostra sempre più protettivo nei confronti di Blanca. Michele decide infatti di monitorare attentamente Domenico, pronto a intervenire anche a costo di mettere a rischio se stesso, pur di salvaguardare la donna che ama. Questo triangolo di tensioni sentimentali e misteri personali arricchisce la narrazione, creando un intreccio di sentimenti contrastanti e pericolose verità nascoste.

Nel frattempo, Blanca riceve la visita di Lucia, la sua amica di sempre, che arriva a Genova con entusiasmo e voglia di riavvicinarsi. Tra le due donne c’è una profonda amicizia, ma Blanca continua a portare dentro un segreto che non riesce ancora a confidare a Lucia. Questo elemento aggiunge una nuova sfumatura emotiva alla serie, aprendo la strada a futuri sviluppi narrativi.

La puntata Acido si preannuncia dunque ricca di colpi di scena, dove la lotta tra giustizia e mistero si intreccia con i sentimenti personali dei protagonisti. La scrittura riesce a mantenere l’equilibrio tra suspense e introspezione psicologica, offrendo al pubblico una trama avvincente e ben strutturata.

La serie, che vede protagonista l’attrice Maria Chiara Giannetta nei panni di Blanca, continua a consolidare il suo successo grazie anche alla performance di Giuseppe Zeno, interprete di Michele Liguori, e al cast di supporto che rende credibile e coinvolgente l’ambientazione genovese.

L’appuntamento è fissato per lunedì 27 ottobre alle 21:30 su Rai1, per scoprire come si evolveranno le indagini e le intricate vicende personali che tengono incollati gli spettatori.