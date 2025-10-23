Leonardo Pieraccioni, attore e regista tra i più amati dal pubblico italiano, ha sempre avuto fidanzate bellissime e Teresa ne è la dimostrazione. Da anni protagonista del cinema italiano, Leonardo Pieraccioni, in passato, ha avuto una relazione con Samantha De Grenet e, dopo diversi anni dalla fine di tale relazione, ha avuto una storia importante con Laura Torrisi che ha lavorato con lui nel film “Una moglie bellissima”.

Sul set è scattata la scintilla portando il regista e l’attrice a vivere serenamente il sentimento che è stato coronato, poi, dalla nascita di Martina, unica figlia di entrambi. A distanza di tempo dalla fine della relazione con la Torrisi, Pieraccioni ha ritrovato l’amore accanto alla bellissima Teresa Magni con cui è stato paparazzato dai vari giornali prima che pubblicassero foto di coppia sui social.

Chi è Teresa Magni, la bellissima fidanzata di Leonardo Pieraccioni

Di Teresa Magni ci sono poche informazioni se non che dovrebbe avere 38 anni, vive a Firenze ed esattamente come Leonardo Pieraccioni ha una figlia. Bellissima e con un viso dai lineamenti perfetti, Teresa vive la relazione con Pieraccioni in modo semplice e lontano dalle luci dei riflettori.

Entrambi poco mondani, preferiscono trascorrere il tempo con gli amici di sempre come Giorgio Panariello, Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro che, nella vita di Pieraccioni sono delle presenze fisse. Pur essendo molto discreti e riservati, tuttavia, condividono sui social anche foto di coppia in cui si mostrano davvero molto affiatati e innamorati.

Teresa è arrivata nella vita dell’attore in un momento in cui l’attore sembrava non avesse più voglia di innamorarsi. “Ho capito che c’è una sola donna nella mia vita: mia figlia Martina, l’amore per lei ci sarà sempre, mentre quello per una fidanzata può svanire”, aveva dichiarato il regista a Vanity Fair qualche tempo fa.

Incontrando Teresa, tuttavia, Pieraccioni ha deciso di riaprire il proprio cuore all’amore e i due, insieme, si divertono tanto come si evince dai contenuti di coppia che è solita pubblicare soprattutto lei.

Accanto alla nuova fidanzata, dunque, Pieraccioni ha ritrovato la serenità sentimentale e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, ha svelato qual è il segreto per una relazione felice, serena e longeva: ridere tanto insieme e vivere in casa separate. Pieraccioni e Teresa Magni, dunque, pur trascorrendo davvero tanto tempo insieme, non convivono se non quando Martina, la figlia di Pieraccioni, è da mamma Laura Torrisi come ha raccontato lo stesso Leonardo.