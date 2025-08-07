Chanel Totti, che ha recentemente compiuto 18 anni, potrebbe approdare in un famoso programma televisivo Rai in prima serata. Le voci su una sua presenza sono diventate sempre più insistenti e la sua partecipazione al famoso show sembra essere certo.

Che la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi volesse muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo era qualcosa di prevedibile, è sempre stata molto attiva sui social e quando può segue la madre nei suoi programmi televisivi. Adesso, per lei, potrebbe esserci la prima esperienza televisiva e – a quanto pare – farà il suo ingresso dalla “porta principale”.

In che programma vedremo Chanel Totti? L’indiscrezione

Chanel Totti potrebbe essere una concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La figlia dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi potrebbe partecipare allo show di Milly Carlucci e approdare nella prima serata di Rai 1. Mentre alcuni nomi sono già stati praticamente ufficializzati – è il caso di Andrea Delogu, la signora Coriandoli e Rosa Chemical – si vocifera anche che la diciottenne possa approdare nel famoso programma televisivo.

Le ultime indiscrezioni riguardanti il talent di Rai 1 parlano di un inizio di trattativa tra il programma e la giovane di casa Totti. E’ noto come Milly Carlucci da tempo vorrebbe vedere a Ballando con le Stelle Francesco Totti, cosa che però alla fine non è accaduta, così potrebbe aver deciso di avere comunque un componente della famosa famiglia romana e potrebbe trattarsi proprio di Chanel, che ha un profilo social davvero molto seguito.

Al momento non ci sarebbe alcuna ufficialità riguardo alla partecipazione di Chanel Totti a Ballando con le Stelle, cosa che – se fosse vera l’indiscrezione – potrebbe arrivare nei prossimi giorni. La sua presenza sarebbe sicuramente un “colpo importante” per Milly Carlucci, la ragazza è seguitissima sui social e potrebbe attirare anche un pubblico più giovane.

Chanel – al momento – non ha commentato le indiscrezioni che la vorrebbero a Ballando con le Stelle, si sta godendo le vacanze dopo la fine della scuola. Ricordiamo che la ragazza quest’anno si è diplomata, dopo essere stata con il padre a Bali, ha trascorso qualche giorno a Ponza con la madre e adesso si trova a Mykonos con gli amici.

Secondo le voci che la vogliono a Ballando con le Stelle, la cosa sarebbe praticamente fatta e bisognerà solo accordarsi sulla parte economica. Ora bisognerà capire se la vedremo in televisione o se queste voci resteranno solo “un nulla di fatto”.