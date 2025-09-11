Dopo mesi di attesa, la produzione di Lux Vide e Rai Fiction ha dato il via alle registrazioni della nuova stagione di Don Matteo che proseguiranno fino al 4 ottobre, con la messa in onda prevista per l’inizio del 2026.

Al centro di questa nuova stagione torna Raoul Bova, confermato nel ruolo di Don Massimo, nonostante le recenti vicissitudini legate alla sua vita privata.

Don Matteo: tutte le novità

Negli ultimi mesi, l’attore romano è stato protagonista di un acceso dibattito mediatico a causa di alcune registrazioni vocali rubate e indiscrezioni sulla sua vita sentimentale, che avevano fatto temere un possibile ritiro dal set. Tuttavia, la produzione ha ribadito con fermezza che la vita privata di Bova deve rimanere separata dal suo impegno professionale nella serie, garantendo così la sua presenza anche in questa stagione. Le prime immagini dal set di Spoleto, diffuse da Perugia Today, mostrano Bova al lavoro insieme a Nino Frassica, volto storico e amatissimo interprete del maresciallo Cecchini.

Accanto a loro, ritroveremo anche altri protagonisti storici della fiction come Nathalie Guetta, che tornerà a vestire i panni di Natalina, e Francesco Scali nel ruolo di Pippo. Confermata anche la partecipazione di Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini, rispettivamente Capitano Martini e Giulia Mezzanotte, due personaggi entrati recentemente nella serie e già molto apprezzati dal pubblico.

Una delle sorprese più attese di questa quindicesima edizione sarà il debutto televisivo di Diletta Leotta come attrice. La nota conduttrice sportiva, che ha sempre espresso il desiderio di cimentarsi nel mondo della recitazione, sarà protagonista di uno o più episodi speciali della fiction, seguendo le orme di altre celebrità come Belen Rodriguez che in passato hanno calcato il set di Don Matteo. La sua presenza, già annunciata, promette di portare una ventata di freschezza e di nuove dinamiche narrative alla serie.

Inoltre, si rincorrono voci riguardanti un possibile crossover con un’altra fiction cult della Rai, Che Dio ci aiuti. A rafforzare questa ipotesi c’è la partecipazione annunciata di Valeria Fabrizi, storica interprete di Suor Costanza, che potrebbe portare sul set di Don Matteo un tocco di ironia e spiritualità, creando un ponte narrativo tra le due serie molto amate dal pubblico italiano.

La sfida principale per questa nuova stagione sarà mantenere un equilibrio tra la tradizione consolidata della fiction e l’introduzione di nuovi elementi. I telespettatori, infatti, desiderano continuare a seguire le storie dei personaggi storici, senza rinunciare a trame innovative e a tematiche attuali che possano rispecchiare le nuove sensibilità del pubblico.