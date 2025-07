Ambientata nella suggestiva cornice di Istanbul, la fiction ruota attorno alle vicende di due sorelle, Yildiz e Zeynep, le cui vite si intrecciano tra intrighi familiari, amori complicati e segreti da svelare.

Di seguito, le anticipazioni dettagliate delle puntate in onda nei prossimi giorni, aggiornate con gli ultimi sviluppi e arricchite da approfondimenti sul contesto culturale turco e i protagonisti.

Le trame di Forbidden fruit

Giovedì 17 luglio

Ender rivela a Zerrin e Lila le relazioni di Yildiz con Halit e di Zeynep con Alihan, scatenando un clima di tensione familiare. Zerrin pretende il licenziamento immediato di Zeynep. Nel frattempo, Ender avvisa Lal delle voci su una relazione tra Alihan e la sua assistente, scatenando in Lal una crisi isterica. Serdar continua a ricattare Yildiz, che con Sengul organizza un incontro per affrontarlo. Halit, preoccupato per l’ostilità tra le sorelle, si reca da loro per chiarire che Yildiz non è causa della separazione con Ender. Caner ed Ender cercano di avviare una collaborazione con il ricco imprenditore Osman, ma emergono interessi personali nascosti. Ender prosegue il suo piano di vendetta contro Halit e tenta di incontrare di nascosto il figlio Erim. Stanco delle resistenze di Yildiz, Halit accetta un appuntamento con Azra, una ricca imprenditrice che subito allerta Ender e Yildiz, pronte a contrastare questa nuova rivale.

Venerdì 18 luglio

Zeynep e Alihan si frequentano sempre più intensamente e organizzano un incontro con Yildiz che sembra procedere serenamente fino all’arrivo ubriaca di Lal, ex di Alihan, che crea una scenata. Ender cerca di ottenere da Cigdem foto compromettenti di Azra per allontanarla da Halit. Nel frattempo, le tensioni tra Zeynep e Alihan persistono, ma lui trova un modo per riavvicinare la ragazza. Yildiz, preoccupata per il rapporto tra Halit e Azra, tenta un confronto con lui, ma deve attendere a causa di un messaggio di Ender. Quando finalmente parlano, Yildiz si trova a dover giustificare le sue azioni senza successo. Zehra, con l’aiuto di Sinan, riesce a finanziare il suo progetto, mentre Alihan trova un modo per ricucire il rapporto con Zeynep. La settimana si chiude con un evento che lascia Yildiz senza parole.

La serie Forbidden fruit continua così a intrecciare storie di passione e potere con un contesto culturale ricco e vivace, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori italiani, mentre i nomi dei protagonisti riecheggiano anche nel mondo reale, tra sport e successi internazionali.