La decima stagione de Il Paradiso delle Signore si prepara a stupire con nuovi intrecci e personaggi, confermandosi una delle soap più seguite di Rai 1. Le puntate in onda dal 6 al 10 ottobre 2025 porteranno al centro della scena una figura che promette di scuotere gli equilibri: Johnny, il cugino di Delia, la cui presenza susciterà turbamento in Irene.

Il Paradiso delle Signore continua così a intrecciare storie personali, scelte difficili e riferimenti culturali, mantenendo vivo l’interesse del pubblico con una scrittura attenta ai dettagli e ai caratteri dei protagonisti. La soap è trasmessa dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai 1.

Nuovi arrivi e tensioni nel Paradiso

Lunedì 6 ottobre si apre con un gesto di Tancredi, che sottrae delle foto compromettenti che ritraggono Rosa e Marcello, consegnandole a Barbieri per evitare che finiscano nelle mani di Adelaide. Nel frattempo, Rosa non riesce a completare l’intervista con la celebre astrofisica Margherita Hack, e si cercano alternative per la rubrica di “Paradiso Donna”. Intanto, Enrico è alle prese con un difficile dilemma: pur rischiando di mettere a repentaglio la sua carriera da chirurgo, non riesce ad accettare le condizioni imposte da Di Meo.

Durante una manifestazione pacifica, Mimmo intercetta un giovane che si presenta come un parente di Delia, anticipando l’arrivo di Johnny, una new entry destinata a portare novità e tensioni. La figura di Johnny si conferma il 7 ottobre, quando il ragazzo, pieno di entusiasmo, arriva in città, ma il suo impatto su Irene è inquietante: la giovane viene turbata da qualcosa di indefinito nel comportamento del cugino di Delia.

Il 7 ottobre vede anche Marcello proporre un cambiamento radicale ad Adelaide, portandola a visitare un elegante attico nel centro di Milano e suggerendole di lasciare Villa Guarnieri. La proposta destabilizza Adelaide, che si confronta con Marta e Odile per ricevere consigli. Nel frattempo, Tancredi si impegna per aiutare Rosa a recuperare l’intervista con Hack, mentre Elvira e Salvatore annunciano il loro trasferimento in Liguria.

Mercoledì 8 ottobre vede Enrico fare un passo indietro e accettare il patto con Di Meo, tornando così in servizio dopo momenti di indecisione. Sorprendentemente, Adelaide sembra accettare l’idea di trasferirsi con Marcello, comunicandolo alla famiglia. Questo nuovo sviluppo provoca inquietudine in Odile, mentre Umberto appare terrorizzato all’idea di perdere la contessa. Nel frattempo, un imprevisto per Salvatore si trasforma in un’occasione per Ciro, che mostra interesse per le quote della Caffetteria, disposto a chiedere un prestito pur di acquisirle.

Giovedì 9 ottobre l’attesa intervista a Margherita Hack al Paradiso diventa occasione per un invito a cena da parte di Tancredi a Rosa, che torna così a trascorrere momenti significativi con lui. La celebre astrofisica invita inoltre le Veneri all’Osservatorio di Brera per assistere a un’eclissi lunare, evento che potrebbe coinvolgere anche Caterina, la quale desidera partecipare ma dovrà convincere il padre. Nel frattempo, Ettore presenta a Umberto un’idea ispirata proprio all’eclissi per la Galleria Milano Moda, mentre Di Meo mette Enrico in contatto con un chirurgo svizzero per curare la sua mano.

Il 10 ottobre segna una giornata intensa: Odile, turbata dalla decisione della madre, si confida con Rosa senza conoscere la situazione completa. Concetta riceve una notizia negativa dalla banca, mentre le Veneri scoprono con sorpresa gli inviti al matrimonio di Adelaide e Marcello nei loro armadietti. Enrico si preoccupa per le bugie che sta raccontando a Marta, consapevole che lei non le merita. Odile, invece, ringrazia Ettore per l’idea sulla vetrina e per la serata speciale organizzata all’osservatorio. Intanto, tra Umberto e Marcello si accendono punzecchiature, e Ciro apprende che non otterrà il prestito necessario.