La famosa conduttrice è sicuramente una delle più amate del grande pubblico italiano, proprio perché ha saputo sin da subito catturare l’attenzione di tutti con la sua ironia e personalità. Il suo primo debutto è avvenuto in qualità di modella per il marchio Roberta e, da quel momento, si sono susseguite diverse esperienze in programmi televisivi italiani e tedeschi. La sua carriera non si è quindi mai più fermata.

Prima Eros Ramazzotti, poi Tomaso Trussardi: la showgirl ha avuto due matrimoni che sono entrambi terminati e da cui sono reciprocamente nate le tre figlie Aurora, Sole e Celeste. Pare che ora nella sua vita ci sia spazio anche per un altro uomo. Ecco chi è.

Chi è il nuovo compagno di Michelle Hunziker

Lui si chiama Nino Tronchetti Provera ed è un manager di successo, oltre che pioniere della sostenibilità ambientale nel settore degli investimenti. Nato nel 1969 e originario di Roma, è figlio di Luigi Tronchetti Provera e cugino del famoso Marco (vicepresidente Pirelli) e di Giovanni, nuovo fidanzato di Chiara Ferragni. Nino ha studiato da giovanissimo al Liceo Marcantonio Colonna e ha poi conseguito una laurea in Economia aziendale presso la Luiss, presentando una tesi sulla compatibilità ambientale. Ha ottenuto un Master all’INSEAD, la famosa Business School francese, ed è entrato in McKinsey & Co.

Qualche tempo dopo ha invece fondato la C.A.M. Tecnologie, e da lì è partita la sua carriera. Ha lavorato in Telecom Italia, Finsiel e Olivetti, diventando in seguito il fondatore di Ambienta, uno dei principali fondi europei dedicati alla sostenibilità ambientale. Nel 2024 ha invece riportato in Italia il marchio delle Officine Maccaferri, e nel frattempo ha anche collezionato investimenti strategici nel food. Lui è tra l’altro uno degli artefici del rilancio di Venchi, il noto brand di cioccolato.

Il compagno di Michelle Hunziker è stato sposato con Francesca Malgara, fotografa e curatrice d’arte, e da lei ha avuto le tre figlie Virginia, Camilla e Allegra. Alcune fonti vicine alla coppia dicono che Nino Tronchetti Provera e Michelle Hunziker si conoscono da circa un anno e che si frequentano già da alcuni mesi. Il gossip su di loro si è acceso quando il settimanale Chi ha sorpreso la coppia a Capalbio, lungo la costa toscana, durante un weekend romantico trascorso in barca. Gli scatti hanno infatti immortalato i due mentre si baciano e si accarezzano, insieme alle figlie di Nino e alcune amiche.