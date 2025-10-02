Ornella Muti è una delle attrici più famose d’Italia, che con i suoi ruoli nei vari film ha interpretato spesso personaggi molto diversi, confermandosi una artista assai eclettica. Oggi ha 70 anni e una lunga carriera alle spalle, non sembra reciti più o quanto meno non lo fa più come una volta, ma è presente spesso in programmi televisivi, oltre a essere molto attiva sui social.

Ma a quanto ammonta la pensione di Ornella Muti? Si è spesso parlato delle obbligazioni di personaggi famosi, emblematico il caso di Al Bano, che tempo fa spiegò come la sua pensione era davvero misera e se non fosse stato per altre attività e per il fatto che continui a fare concerti, avrebbe problemi economici.

La pensione di Ornella Muti, qual è la cifra che percepisce l’attrice

Ornella Muti ha iniziato a recitare all’età di 14 anni, si fece subito riconoscere per la grande bellezza e lo strepitoso talento, che hanno reso la sua carriera una sfilza di successi. Parliamo, dunque, di una artista di altissimo livello, ecco perché la curiosità riguardo alla sua pensione è altissima.

Del resto la Muti è anche un personaggio molto seguito dal pubblico, negli ultimi tempi con la figlia Naike Rivelli è attivissima sui social, dove commenta spesso fatti ed episodi di cronaca e politica, e non solo. Ultimamente si è tornati a parlare della pensione di Ornella Muti perché sui social si sarebbe diffusa una voce, che non ha alcuna conferma o certezza, riguardo alla cifra che l’attrice percepirebbe.

Ma in realtà non ci sarebbero notizie reali sulla pensione di Ornella Muti e dunque su quanto percepisca al mese. Quel che è certo è che ha una lunga carriera alle spalle e questo è un dato che incide molto sul calcolo della pensione. Ma, va detto, molti personaggi famosi che hanno lavorato nel mondo dello spettacolo hanno lamentato obbligazioni minime, ovvero bassissime, con cui si faticherebbe ad arrivare a fine mese.

A differenza di quanto si possa credere, dunque, attori, musicisti e altri artisti non è detto che abbiano pensioni esose. Ad ogni modo Ornella Muti non sembrerebbe che abbia problemi economici, vive con la figlia in provincia di Alessandria, in Piemonte. L’attrice qui ha una residenza da sogno, una cascina ricavata da un’antica abbazia, immersa nel Monferrato, quindi immersa totalmente nella natura, con un panorama da mozzare il fiato. Una proprietà che avrà un valore piuttosto alto.