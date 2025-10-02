La bomba l’ha appena lanciata l’influencer ed esperto di gossip, Amedeo Venza, che in una storia pubblicata su Instagram ha aggiornato i tanti, tantissimi, fan sulle condizioni dell’ex gieffina, che in questo momento si troverebbe al Gemelli di Roma.

Amedeo Venza è un volto noto per chi segue da vicino il mondo della televisione, del gossip e dei social. La sua carriera è stata costruita su un mix di partecipazioni televisive, attività come opinionista, e una presenza sempre più consolidata sui social.

Se il pubblico lo ha conosciuto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, Amedeo Venza ha saputo costruire una carriera solida anche fuori dalle telecamere. Si è guadagnato la sua notorietà come blogger e opinionista, spesso chiamato a commentare eventi di cronaca rosa e gossip. La sua presenza sui social è sempre stata marcata, con un’attività costante di aggiornamenti e discussioni che lo rendono un punto di riferimento per molti appassionati del mondo dello spettacolo.

La bomba di Venza

L’attesa per la nascita della prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe è ormai alle porte, e mentre la coppia si prepara al grande momento, Amedeo Venza sta aggiornando i tantissimi fan. Su Instagram, infatti, ha scritto su Giulia De Lellis: “È in clinica al Gemelli, alle 13 sarebbe stata ricoverata per monitoraggio. Super scortata e in massima riservatezza!”. E poi, un aggiornamento: “Giulia De Lellis è in sala parto dalle 13 circa! Sta per nascere Priscilla!”.

Notizie esclusive, quelle di Venza. Questo perché, nonostante la popolarità di Giulia De Lellis, influencer e personaggio pubblico molto seguita sui social, la futura mamma ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulla sua gravidanza. Giulia, infatti, non ha mai nascosto il suo sogno di costruirsi una famiglia, e l’arrivo della piccola Priscilla, come rivelato tempo fa, rappresenta uno dei traguardi più importanti della sua vita.

Nelle scorse settimane, i rumors raccontavano che Tony Effe avrebbe avuto frequenti contatti con l’ospedale Gemelli di Roma, scelto dalla coppia per l’importante evento. A quanto pare, Tony avrebbe richiesto un reparto speciale dove Giulia possa concentrarsi completamente sul parto, lontano dai riflettori, ma con tutti i comfort necessari per garantire una grande serenità alla sua compagna. Ora, il grande momento sembra essere davvero alle porte. Non abbiamo conferme ufficiali circa l’indiscrezione avanzata da Amedeo Venza su Instagram, ma, in attesa del grande momento, noi, ovviamente, auguriamo il meglio!