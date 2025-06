Aveva lasciato intendere che non sarebbe tornato a condurre il programma Rai, i saluti finali al termine dell’ultima puntata erano sembrati un addio definitivo e adesso, a quanto pare, Stefano De Martino ha cambiato idea. Un dietrofront che sarebbe stata una vera sorpresa anche per la Rai. Ma cosa ha deciso di fare il bel conduttore napoletano?

Considerato il nuovo volto della Rai, l’uomo del momento e la giovane promessa della televisione italiana, Stefano De Martino ha deciso che continuerà a condurre il programma che sembrava fosse sul punto di lasciare. Un colpo di scena che pare essere stato molto gradito a viale Mazzini e che dimostrerebbe quanto l’ex allievo di Amici tenga al format.

Stefano De Martino cambia idea, resterà nel programma

Se fino a qualche giorno fa sembrava ormai certo che Stefano De Martino lasciasse la conduzione di Stasera Tutto è Possibile, pare che alla fine resterà ancora un anno. Lo stesso conduttore, quando ha salutato il pubblico al termine dell’ultima puntata del programma di Rai 2, evidentemente commosso, sembrava che stesse dando un addio definitivo. Poi, sempre De Martino, aveva lasciato intendere in un’intervista che non sarebbe più stato al timone di Step.

Ma adesso, secondo quanto riportato da Fanpage.it, pare che De Martino abbia deciso di condurre ancora Stasera Tutto è Possibile. Inizialmente sembrava volesse condurre qualcosa di nuovo ma, il pressing della Rai e la volontà di far continuare un progetto rivelatosi vincente anche e soprattutto grazia alla sua squadra, avrebbero spinto lo show man a decidere di restare ancora per un anno.

La Rai sa bene come il grande successo di Stasera tutto è possibile, che con De Martino ha raggiunto ascolti record, non sarebbe facile da replicare con una squadra diversa. Squadra che si è creata attorno al conduttore e che, senza di lui, potrebbe perdere quel brio che l’ha sempre contraddistinta. Lo show man, dunque, dovrebbe restare ancora per un anno, lasciando poi il testimone ad altri.

Si era ipotizzato che la conduzione potesse essere affidata a Fabio Balsamo e Ciro Priello dei The Jackal, nomi fatti dallo stesso De Martino, dunque il duo comico potrebbe iniziare ad avere spazio nel programma già da quest’anno. Per sapere con certezza che forma prenderà il programma, però, si dovrà attendere la presentazione dei nuovi palinsesti, che dovrebbe esserci a luglio. Per il momento circolano solo ipotesi.