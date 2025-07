L’amata conduttrice, volto storico della Rai, condividendo un pensiero sincero sui social, si è ritrovata al centro delle polemiche. Il suo tono diretto e senza filtri ha innescato una tempesta digitale che rischia di oscurare la sua consueta immagine rassicurante. Chi la conosce attraverso lo schermo sa bene che Antonella Clerici è sempre sorridente, entusiasta e molto vicina al sui pubblico. Ma dietro le luci della ribalta si cela anche una persona che come tante altre ogni tanto si lascia andare a qualche sfogo innocente sui social.

Il caldo torrido di questi giorni ha messo in ginocchio molte città e moltissime persone stanno trovando serie difficoltà a portare avanti la normale quotidianità. Un emergenza che si ripete puntualmente ogni anno e che appare sempre più ingestibile.

A scatenare l’ondata di critiche è stato un post pubblicato su X in cui Clerici si è lasciata andare a uno sfogo contro l’estate, definendola una stagione difficile, faticosa e sgradevole. Un’opinione che, espressa pubblicamente, ha però diviso i fan in modo netto e spesso acceso.

Uno sfogo non accettato

Le parole di Antonella Clerici non sono passate inosservate, soprattutto perché arrivano da un volto pubblico amato anche per la sua spontaneità. Ma proprio questa franchezza ha attirato reazioni contrastanti. Alcuni l’hanno difesa, altri l’hanno attaccata duramente, puntando il dito non tanto sul contenuto, quanto sulla forma e, soprattutto, sul contesto privilegiato da cui proviene.

“Odio l’estate, il caldo, i vestiti appiccicati alla pelle, il sudore che qualunque cosa indossi sembri una stracciona, l’aria condizionata che non funziona mai come la vorresti. Stagione terribile a meno che tu non abbia 20anni e sei in riva al mare….” Queste le parole della conduttrice.

Lo sfogo social si è trasformato in un caso mediatico nel giro di poche ore. Il suo post ha acceso un acceso dibattito online. Il tono, volutamente schietto, è stato percepito da molti come un lamento fuori luogo, soprattutto considerando lo status e lo stile di vita agiato della conduttrice. C’è chi l’ha accusata di mancanza di empatia, chi ha tirato in ballo le difficoltà di chi lavora sotto il sole o non può permettersi nemmeno una vacanza. Tra i commenti più taglienti: “Ti immagino a sudare in fabbrica come molti di noi. Un po’ di rispetto non guasterebbe”, oppure “Con quello che guadagni puoi scegliere il clima che vuoi”.

Le reazioni si sono moltiplicate di ora in ora, con un crescendo che ha trasformato un’opinione personale in una questione pubblica. Se da un lato non sono mancati messaggi di comprensione – “Anche io non sopporto il caldo, ti capisco benissimo” – la maggioranza ha criticato l’uscita, sottolineando quanto sia difficile accettare certi sfoghi da chi gode di una posizione privilegiata.

Per ora Antonella Clerici ha scelto la via del silenzio. Nessuna risposta ai commenti, nessuna spiegazione aggiuntiva. Una scelta che potrebbe rivelarsi strategica per placare la polemica, oppure rischiosa, se interpretata come distanza o disinteresse verso le critiche ricevute.