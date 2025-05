A volte basta una voce, un sussurro nel web, per accendere la curiosità del pubblico, così i nomi iniziano a circolare e i pronostici si moltiplicano. I social danno inizio, come sempre, ad indagini collettive che portano spesso a giganteschi buchi nell’acqua, d’altronde si sa, il mondo della televisione tiene parecchio ai suoi segreti.

Eppure, ogni tanto le indiscrezioni portano rivelazioni sconvolgenti e pare proprio che stavolta il mondo dei reality potrebbe essersi fatto scappare qualcosa. I fan potrebbero aver scoperto una delle coppie partecipanti alla nuova edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Direttamente dal GF la nuova coppia

Cresce l’attesa per la nuova edizione di Temptation Island e anche se il cast ufficiale resta avvolto nel mistero, i rumors non si fanno attendere. Già si discute dei possibili concorrenti che andranno a popolare l’isola del reality e tra i nomi più importanti ci sono quelli di due ex gieffini.

Tra le coppie ipoteticamente in gioco sono spuntati anche i nomi di Giglio e Yulia Bruschi, ex concorrenti molto chiacchierati del Grande Fratello. Ma i rumors si sono scontrati con interviste e dichiarazioni dei diretti interessati, che hanno smentito il loro interesse verso il programma.

In una recente intervista, infatti, entrambi i vip hanno smentito qualsiasi coinvolgimento nel programma, “Temptation Island? No grazie.”, ha chiarito senza mezzi termini Giglio. “Yulia ha già dato, io no, ma non abbiamo intenzione di partecipare”, lapidario il rifiuto per il programma, che nasconde però un’altra sorpresa.

Forse l’isola della tentazione non fa per la coppia, ma a quanto pare l’Isola dei Famosi potrebbe essere loro più gradita. La coppia non ha nascosto il desiderio di cimentarsi proprio con la sopravvivenza e le prove fisiche proposte sotto il sole cocente dell’Honduras.

Per Giglio sarebbe la dimensione perfetta: “Mi sentirei a mio agio, molto più che nella Casa”, ha commentato riguardo l’Isola dei Famosi. Anche Yulia ha confermato il suo entusiasmo per l’Isola, ammettendo di essere una persona molto competitiva, trovandosi quindi a suo agio in un reality crudo come l’Isola.

Per ora, dunque, niente Temptation Island per Giglio e Yulia, ma le loro ambizioni nel mondo della TV non si fermano certo qui. E chissà, forse non li ritroveremo nemmeno pronti a sfidare fame, zanzare e tempeste, sulle spiagge selvagge dell’Honduras, ma magari qualcosa aspetta la coppia dietro l’angolo.