La nuova edizione di Uomini e Donne inizierà lunedì 22 settembre e intanto si conoscono già alcune anticipazioni su quanto vedremo nelle prossime puntate. Proprio mentre il daiting show si prepara a tornare in onda, una ex dama si è fatta avanti dicendo che le piacerebbe molto tornare nel programma.

Le sue parole sono apparse come un vero e proprio appello a Maria De Filippi e alla redazione del programma, una sorta di comunicazione fatta con la speranza di essere accolta. Se tornasse per il pubblico sarebbe una vera sorpresa, anche se – come capita spesso per chi prende parte a Uomini e Donne – c’era chi aveva grande simpatia nei suoi confronti e chi no.

Chi è l’ex dama che vuole tornare a Uomini e Donne, le sue parole

A dire senza mezzi termini che le piacerebbe molto tornare a Uomini e Donne è stata Luana, ex dama del trono over. Intervista da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, ha raccontato che le piacerebbe poter fare di nuovo parte del programma di Maria De Filippi. Ha spiegato di essere single, ma ha anche sottolineato come il daiting show le abbia dato tanto a livello personale.

“Tornerei non solo perché sono single ma anche perché a livello personale mi ha dato tanto. Sembrerà strano ma mi ha aiutata a realizzare dei lati del mio carattere. Mi ha fatta crescere come persona”, queste le parole dell’ex dama all’esperto di Uomini e Donne. Poiché lontano dalle telecamere non ha incontrato nessuno o comunque al momento non ha alcuna relazione in corso, non è detto che la De Filippi non decida di chiamarla.

Tra l’altro Luana non ha solo detto che le piacerebbe tornare a Uomini e Donne, si è spinta anche oltre, dicendo chi le piacerebbe conoscere: “(…) Ritornerei e mi piacerebbe conoscere Federico Mastrostefano. Non l’ho seguito durante il trono classico ma ne ho sentito parlare, ho visto qualche foto e lo trovo carino. Esteticamente potrebbe piacermi ma non so caratterialmente”. Proprio questa grande chiarezza è stata letta da molti come un messaggio ben preciso rivolto alla De Filippi e al suo staff, un modo per far comprendere quanto sarebbe interessata a tornare.

Luana ha parlato anche del suo percorso a Uomini e Donne, spiegando che spesso ha reagito di pancia, dicendo anche che se dovesse tornare utilizzerebbe di più la testa. Il suo ex, Giovanni, ha iniziato una relazione con Francesca e su di lui l’ex dama ha detto di essere felice se ha trovato la sua serenità.