Un episodio di violenza scuote la provincia di Frosinone, dove uno studente è stato accoltellato davanti al Liceo Artistico Antonio Valente. L

’aggressione è avvenuta venerdì 16 gennaio in via Marcello Lucarelli, e ora le autorità sono impegnate nella ricerca dell’autore del gesto.

Aggressione davanti al liceo: indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri della stazione di Sora, che stanno conducendo le indagini, la lite tra lo studente ferito e l’aggressore sarebbe scaturita da una discussione di breve durata. In pochi istanti il confronto verbale è degenerato, culminando con la minaccia e il successivo ferimento della vittima da parte del ragazzo, il quale si è poi dato alla fuga.

Il giovane accoltellato ha riportato un’escoriazione al collo e, fortunatamente, non versa in condizioni gravi. Trasportato tempestivamente al Pronto Soccorso di Sora, è stato sottoposto a un controllo medico che ha stabilito una prognosi di dieci giorni. L’episodio ha provocato forte preoccupazione tra studenti, famiglie e personale scolastico.

Le forze dell’ordine stanno analizzando con attenzione le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona per cercare di identificare con precisione l’aggressore. Inoltre, sono in corso numerose testimonianze da parte di studenti e passanti che hanno assistito all’accaduto o si trovavano nei pressi del liceo al momento dell’aggressione.

Le autorità hanno intensificato la presenza sul territorio per garantire la sicurezza delle scuole e prevenire ulteriori episodi di violenza. La comunità locale, particolarmente sensibile a questi eventi, segue con attenzione gli sviluppi delle indagini. Il caso riporta all’attenzione la necessità di interventi mirati per la tutela degli studenti e la prevenzione di comportamenti violenti nelle aree scolastiche, tema sempre più centrale nel dibattito pubblico in tutta Italia.