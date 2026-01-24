È stato sospeso dall’esercizio della professione un radiologo romano a seguito di un’indagine della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha portato alla luce gravi episodi di presunte molestie nei confronti di pazienti minorenni durante esami diagnostici.

L’indagine è partita da una denuncia di una madre, che ha segnalato comportamenti sospetti nei confronti della figlia.

Radiologo romano sospeso per presunti abusi

Secondo quanto emerso dalle attività investigative condotte dal Commissariato di P.S. Flaminio, l’uomo, che operava in strutture polispecialistiche nelle zone di Roma nord, Roma est e Ostia, avrebbe abusato della sua posizione professionale per compiere atti illeciti su giovani pazienti. Le vittime, tutte minorenni, venivano indotte a posizioni non giustificate dall’esame diagnostico e, in molti casi, spinte a spogliarsi oltre il necessario, con l’obiettivo di riprenderle con il proprio smartphone.

In particolare, il radiologo avrebbe giustificato i contatti fisici, talvolta anche palpeggiamenti, con la presunta necessità di agevolare l’assunzione di posizioni “particolari” per migliorare la riuscita dell’esame. Questi comportamenti sono però risultati del tutto ingiustificati e contrari alla deontologia medica.

La denuncia della madre di una delle pazienti ha dato avvio all’indagine nell’ottobre 2024, quando la donna ha segnalato un episodio che le era apparso anomalo durante un controllo diagnostico a cui era stata sottoposta la figlia. Quando la Polizia è intervenuta, il radiologo, accortosi dell’accertamento, ha tentato di cancellare dal proprio telefono le immagini registrate, chiudendosi in una stanza. Tuttavia, il dispositivo è stato sequestrato e, all’interno della galleria fotografica, gli investigatori hanno rinvenuto 57 video di particolare interesse.

Questi filmati, catalogati con la scheda delle pazienti, ritraevano le giovani pazienti in biancheria intima e posizionate in modo da inquadrare specifiche parti del corpo, come il fondoschiena, secondo le indicazioni del medico. Un episodio emblematico riguarda una paziente indotta a togliere i pantaloni per un esame alla caviglia, atto del tutto sproporzionato rispetto alla reale necessità clinica.

Dopo aver raccolto le testimonianze e le denunce di venti giovani vittime, la Procura di Roma ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari l’adozione di una misura cautelare nei confronti del radiologo. L’ordinanza, notificata dagli agenti del Commissariato di P.S. Flaminio, dispone il divieto temporaneo di esercitare l’attività professionale di tecnico radiologo.

È importante sottolineare che le evidenze finora raccolte si riferiscono alla fase preliminare dell’indagine: le autorità giudiziarie proseguono nel lavoro per approfondire ogni aspetto del caso e garantire la tutela delle vittime e la corretta amministrazione della giustizia.