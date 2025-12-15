Un regista amato per il suo essere una persona generosa e disponibile, così lo hanno descritto i tanti attori che hanno lavorato con lui. Il delitto di Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele SInger, di anni 68, sconvolge Hollywood ed il mondo del cinema. La coppia è stata ritrovata accoltellata a morte nella loro villa a Brentwood, zona elegante a ovest di Los Angeles. Ci sono indagini in corso per ricostruire la dinamica del delitto, il movente ed identificare con certezza l’autore del gesto efferato.

Il punto sulle indagini

Di certo c’è che sono stati aggrediti in casa e uccisi con coltellate alla gola, probabilmente al culmine di una lite. Un assalto violento sul quale ci sono indagini profonde della polizia che afferma che non è stato arrestato nessuno. A trovare i corpi è stata la figlia Romy. Tra i primi ad essere interrogato dagli investigatori è stato il figlio Nick. Un passato da tossicodipendente che ha progressivamente curato. Il 32enne è stato sentito a lungo dagli inquirenti. Alcuni media americani hanno ipotizzato che fosse stato proprio lui ad uccidere la coppia. Invece la Polizia ha diffuso una nota dove spiega che “nessuno della famiglia è sospettato”. Nel fare il punto sulle indagini gli agenti affermano che in queste ore altri tra familiari e amici vicino a Reiner e sua moglie Singer verranno ascoltati. Questo fino al primo pomeriggio quando poi sono emersi nuovi dettagli investigativi.

TMZ: “Nick Reiner sotto custodia della polizia di Los Angeles”

Rispetto a quanto affermato questa mattina lo scenario sarebbe improvvisamente cambiato oggi pomeriggio. La Polizia ancora resta cauta ma secondo TMZ il popolare giornale online che si occupa di vicende sulle celebrity aggiorna sull’arresto del figlio della coppia, Nick Reiner. “Secondo fonti di TMZ Nick Reiner, il figlio del regista Rob Reiner è sotto custodia della polizia di Los Angeles. Page Six riferisce che il secondogenito della coppia è detenuto nel carcere di Parker Center nel centro di Los Angeles con una cauzione di 4 milioni di dollari.

La polizia ha spiegato che l’allarme è stato dato alle 15.30 ora locale, quando sono arrivati i soccorsi per la coppia, non c’era più nulla da fare. Hanno solo potuto constatare il decesso. Al momento non sono stati trovati segni di effrazione a porte e finestre. Sui social il cordoglio unanime, con centinaia di messaggi postati da attori, attrici, colleghi e case cinematografiche che negli anni hanno collaborato con il regista e che oggi ne ricordano la scomparsa.

Reiner i film: da Harry ti presento Sally a La Storia Fantastica

Con la morte di Reiner il cinema americano perde uno dei suoi registi più talentuosi e poliedrici. Capace non solo di raccontare romanzi ma spaziare anche tra il fantastico e l’horror movie. Tra i suoi titoli di maggiore successo ci sono capolavori come “This is Spinal Tap“, “Stand by Me” il famoso “Ricordo di una Estate” e “La storia Fantastica“. Nel 1989 la svolta totale con “Harry ti presento Sally” è stata esaltata dall’interpretazione del duo Billy Crystal e Meg Ryan, una storia prima di amicizia che si trasforma in amore. È stata insignita del riconoscimento tra le commedie romantiche americane migliori di sempre. Ma la lista dei grandi film diretti da Reiner è lunga.

Nel 1990 c’è il thriller ‘Misery non deve morire’ tratto dal romanzo del suo amico e maestro Stephen King. Nel 1992 un altro capolavoro con la coppia Tom Cruise e Demi Moore in “Codice d’onore“. Di lì in avanti inizia una serie di collaborazioni con attori del calibro di Bruce Willis, Kevin Costner, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Sophie Marceau e Morgan Freeman solo per citarne alcuni. Lancia anche una giovane Scarlett Johansson. Sono soprattutto film con storie d’amore come “Vizi di famiglia”, “Storia di noi due” e anche “Il presidente” e “The Magic of Belle Island”.