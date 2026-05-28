A Roma, nell’ultimo anno, tra periferie e zone da tempo appese a equilibri fragili, si è allungata una scia di bombe carta, molotov e ordigni artigianali con una cadenza che, stando alla ricostruzione pubblicata da RomaToday il 27 maggio 2026, sfiora un episodio al mese. Esplosioni davanti a negozi, auto, abitazioni e attività commerciali che, per investigatori e osservatori antimafia, non sembrano più una semplice somma di episodi slegati, ma il segno di una trama fatta di minacce, regolamenti di conti e pressioni sul territorio. A lanciare l’allarme è stata anche Libera, che ha parlato di una città stretta in una “morsa di paura”.

Dove e quando sono esplose le bombe: la mappa di un anno sotto pressione

Il quadro che emerge è quello di una Roma frammentata, dove il rumore delle esplosioni torna a farsi sentire di notte, spesso all’alba, tra sirene dei vigili del fuoco, pattuglie e rilievi della polizia scientifica. Il dato che pesa più di tutti è la continuità: quasi un ordigno al mese negli ultimi dodici mesi. Una lista completa e definitiva di date, indirizzi e bersagli non c’è, e questo va detto.

Ma la ricostruzione di RomaToday racconta episodi distribuiti in più zone della città e conferma un punto che gli investigatori conoscono bene: le intimidazioni non restano ferme in un solo quadrante, si spostano, seguono affari, debiti, tensioni e rivalità. Nel mirino, secondo quanto emerso dalle ricostruzioni giornalistiche e dai primi accertamenti, sono finiti negozi, vetture, portoni ed esercizi pubblici. Segnali chiari. In certi casi, fin troppo chiari.

Bombe carta e molotov: così cambia il linguaggio delle intimidazioni

Non c’è solo il numero degli episodi. C’è anche il tipo di strumenti usati. Bombe carta, bottiglie molotov, ordigni costruiti in modo rudimentale ma in grado di provocare danni pesanti a saracinesche, ingressi e auto parcheggiate sotto casa. È un modo di colpire che parla da solo: non sempre per uccidere, spesso per farsi notare. O, meglio ancora, per farsi sentire. Un boato nel cuore della notte, i vetri in strada, le serrande piegate, la gente affacciata alle finestre. Sono messaggi.

Gli investigatori conoscono bene questa grammatica della violenza urbana, usata per recuperare crediti, imporre silenzi, segnare confini o ricordare a qualcuno “chi comanda”. Nella storia criminale della capitale non è una novità, ma la frequenza con cui questi episodi si ripetono fa pensare a una pressione più forte. E anche a un adattamento: ordigni semplici, facili da preparare, veloci da piazzare, abbastanza vistosi da lasciare un segno concreto e simbolico.

La pista degli investigatori: avvertimenti, guerre di potere e controllo del territorio

Secondo la lettura riportata nell’articolo, molti di questi episodi vanno letti dentro una “scomposizione molecolare degli equilibri di potere”. Una formula che rende l’idea. Nella criminalità romana, dove convivono gruppi storici, reti più mobili e alleanze che cambiano in fretta, la violenza può riaccendersi quando salta un patto, si apre un vuoto o qualcuno prova a ridisegnare i confini. In questo schema, le esplosioni sono insieme un avvertimento e una prova di forza. Dicono: “Ci siamo”, “questo territorio è nostro”. Gli inquirenti, caso per caso, lavorano su telecamere, testimonianze, tracce residue, contatti e precedenti. La linea, però, resta prudente: non tutti gli ordigni hanno la stessa origine e non tutti riportano a un’unica regia. Alcuni episodi possono nascere da contese locali, altri da circuiti più strutturati. Il tratto comune, però, resta lo stesso: il tentativo di imporre il controllo del territorio con una violenza visibile, immediata, rumorosa.

L’allarme di Libera: “Roma stretta in una morsa di paura”

A prendere posizione è stata Libera, l’associazione antimafia fondata da don Luigi Ciotti, che invita a non considerare normale questa escalation. “Non possiamo restare indifferenti davanti a questa escalation che stringe la città in una morsa di paura”, è il passaggio rilanciato nel dossier. Ed è proprio questo il punto più delicato: l’assuefazione. Quando una bomba rischia di diventare quasi una notizia prevista, il pericolo è doppio. Da una parte si abbassa l’attenzione pubblica, dall’altra si lascia ai clan il vantaggio dell’abitudine.

La risposta, invece, passa da più fronti: indagini rapide, presenza nei quartieri, sostegno a chi denuncia, collaborazione tra associazioni, comitati e istituzioni locali. Perché non basta contare gli episodi. Bisogna leggerli per quello che sono: non bravate, non semplice cronaca nera, ma atti intimidatori che, ripetuti con questa frequenza, raccontano una città in cui pezzi di criminalità organizzata continuano a parlare con il linguaggio del fuoco e della paura.