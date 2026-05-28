A Roma, nel 2025, sono stati giocati 12,8 miliardi di euro nell’azzardo. È il dato che emerge dal Libro nero dell’azzardo, presentato il 27 maggio nella sede nazionale della Cgil, a due passi da Corso d’Italia. Un numero che mette la Capitale in cima alla classifica italiana per volume complessivo e che, insieme alla corsa dell’online, racconta una crescita che negli ultimi anni non si è mai fermata, almeno secondo le rilevazioni di Cgil, Federconsumatori e fondazione Isscon. Il nodo, oltre alla dimensione economica, è capire quanto il gioco pesi sui territori e perché alcune zone del Paese, soprattutto al Sud, continuino a far segnare numeri così alti.

Roma in testa: quanto si è giocato nel 2025 e il peso del dato pro capite

Nel territorio di Roma, la raccolta complessiva dell’azzardo ha raggiunto 12,8 miliardi di euro: è il valore più alto registrato in Italia nel 2025. Il dato assoluto dice già molto. Ma non basta da solo. Se si guarda alla spesa media, il quadro si chiarisce meglio: secondo il rapporto, in Italia ogni cittadino ha “investito” in media 3.284 euro pro capite, mentre a Roma Capitale, sul fronte dell’azzardo online, il valore indicato è di 2.661 euro pro capite. Una cifra pesante, che tiene la città sopra molte aree del Nord e dentro una tendenza che non conosce soste.

Nel Lazio, inoltre, la raccolta online arriva a 1.941 euro per residente, neonati compresi, come ricordano gli autori dello studio. È il dato più alto del Centro Italia. E non è un particolare da poco, perché conferma che la pressione del gioco nella regione resta forte anche se si tengono conto delle differenze di popolazione e dimensioni.

La classifica delle grandi città: dietro Roma ci sono Napoli e Milano

Subito dopo Roma c’è il territorio della città metropolitana di Napoli, con 11,5 miliardi di euro giocati nel 2025. Poi viene Milano, con 9,4 miliardi, seguita da Torino a 5,3 miliardi e Palermo a 4,5 miliardi. Ma nel rapporto non colpiscono soltanto i numeri delle grandi aree urbane. Pesano anche i casi di Salerno e Caserta, rispettivamente a 4,2 e 3,8 miliardi, cifre che gli estensori del dossier definiscono più volte anomale.

Se dal totale si passa alla media per maggiorenne, la mappa cambia ancora. In testa c’è la provincia di Caserta, con quasi 5.000 euro giocati per adulto. Subito dietro Teramo, Napoli, Salerno e Isernia. Per trovare una provincia del Nord bisogna scendere fino al 36esimo e 37esimo posto, dove compaiono Imperia e Milano, entrambe poco sopra i 3.400 euro. In fondo alla graduatoria, invece, ci sono Trento e Belluno, le uniche sotto i 2.000 euro per maggiorenne. Una geografia che si ripete e che, ancora una volta, concentra i valori più alti nel Sud.

Azzardo online, corsa continua da sei anni: dove si colloca Roma

Il capitolo dell’azzardo online è quello che mostra più chiaramente una crescita senza interruzioni. Il Libro nero dell’azzardo segnala che in tutte e 20 le regioni italiane la raccolta è aumentata ogni anno negli ultimi sei anni. Senza eccezioni. Nessuna frenata.

La regione con il dato pro capite più alto è la Campania, con 2.527 euro per residente. Seguono Sicilia con 2.472 euro, Calabria con 2.436 e Molise con 2.288. Il Lazio, con 1.941 euro, è il primo del Centro Italia, mentre al Nord il valore più alto è quello della Liguria, a 1.588 euro. In coda ci sono Trentino-Alto Adige e Veneto, rispettivamente con 953 e 921 euro.

Sul piano provinciale, il caso più evidente resta Isernia, che registra 4.074 euro pro capite online nella fascia 18-74 anni. Poco sotto i 4.000 euro si trovano Messina, Siracusa e Palermo. Nei primi dieci ci sono anche Caserta, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Salerno, Napoli e Catania. La prima provincia del Nord è ancora Imperia, poco sopra quota 3.000. Roma non è in testa a questa classifica, ma il suo valore resta tra quelli che pesano di più in assoluto. E in una città da quasi tre milioni di abitanti, questo cambia la dimensione del problema.

L’allarme del Libro nero: le anomalie territoriali dietro i miliardi dell’azzardo

Il rapporto presentato da Cgil, Federconsumatori e fondazione Isscon insiste proprio su questo punto: non basta guardare ai miliardi mossi dal gioco, bisogna leggere le anomalie territoriali e il loro impatto sociale. Le 42 province e città metropolitane sopra la media nazionale si concentrano soprattutto tra Campania, Sicilia, Puglia e Calabria. Un dato che, secondo il dossier, non sembra affatto casuale.

Nei capoluoghi di provincia, il caso più netto è quello del Comune di Isernia, che arriva a 6.307 euro pro capite. Seguono Messina, Siracusa, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catania, tutte oltre i 4.000 euro. Tra i capoluoghi del Nord, i valori peggiori sono quelli di Livorno, Aosta e Imperia.

Gli autori del dossier non usano toni gridati, ma il messaggio è chiaro: la crescita dell’azzardo legale, soprattutto sul canale digitale, si sta consolidando anno dopo anno e in alcune aree ha ormai proporzioni che meritano attenzione pubblica. Perché dietro la parola “raccolta” ci sono soldi veri. Soldi spesi casa per casa, quartiere per quartiere. E a Roma, più che altrove, il conto ormai si vede tutto.