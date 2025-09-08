Una tragedia ha scosso la comunità di Tortima di Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago, dove un ragazzo di 13 anni è stato travolto e ucciso da un veicolo pirata mentre era in bicicletta.

L’incidente è avvenuto nella serata di domenica, lasciando sgomenti i residenti e le autorità locali impegnate nelle indagini per risalire all’automobilista fuggito.

Investimento mortale a Tortima di Lusiana Conco

Il drammatico evento si è verificato in una strada dell’Altopiano di Asiago, territorio della provincia di Vicenza, quando il giovane ciclista è stato colpito da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. Immediato è stato l’allarme lanciato dai testimoni, che hanno segnalato un forte impatto udito dalla zona. I soccorritori del Suem 118 di Bassano del Grappa sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il ragazzo non ce l’ha fatta.

Un altro minore, presente nelle vicinanze al momento dell’impatto, ha subito delle ferite e si trova ora ricoverato in ospedale per le cure necessarie. Le condizioni di quest’ultimo sono sotto stretto monitoraggio medico. I carabinieri della zona hanno avviato immediatamente le indagini per identificare e rintracciare il conducente del veicolo coinvolto, che si è dato alla fuga senza prestare soccorso, configurando il reato di omissione di soccorso.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo tutte le testimonianze e analizzando eventuali immagini di telecamere di sorveglianza presenti nell’area per ricostruire la dinamica dell’incidente e poter procedere con la denuncia. L’episodio ha riportato all’attenzione il problema delle auto pirata in provincia di Vicenza, un fenomeno che mette a serio rischio la sicurezza stradale soprattutto in aree dove la presenza di pedoni e ciclisti è frequente.

La comunità di Tortima di Lusiana Conco è profondamente scossa dalla perdita del giovane, che rappresentava una presenza attiva e amata nel territorio. I residenti hanno espresso il loro cordoglio e richiesto maggiori controlli e misure di sicurezza sulle strade dell’Altopiano di Asiago. Le autorità provinciali stanno valutando l’implementazione di nuove strategie di sorveglianza e sensibilizzazione per prevenire ulteriori tragedie simili, con particolare attenzione alla tutela dei minorenni che si muovono in bicicletta o a piedi lungo le vie rurali e urbane.

Il caso resta aperto e le forze dell’ordine invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per collaborare alle indagini e assicurare giustizia alla vittima di questa terribile tragedia.