L’estate italiana si accende con un calendario culturale di straordinario rilievo, che abbraccia arte, storia e tradizioni locali. Luglio 2025 si presenta come un mese imperdibile per chi desidera immergersi nelle meraviglie del patrimonio artistico nazionale, grazie a una selezione di mostre e eventi di grande richiamo.

Dai capolavori di Caravaggio alle suggestive fotografie di Frida Kahlo, passando per l’omaggio al surrealismo di Salvador Dalí, l’Italia si conferma una meta privilegiata per gli appassionati di arte e cultura.

Le mostre da non perdere a luglio 2025

I capolavori di Caravaggio a Palazzo Barberini

Dal 7 marzo al 6 luglio 2025, Palazzo Barberini a Roma ospita la prestigiosa mostra Caravaggio 2025, un evento di grande rilievo inserito nel programma delle celebrazioni del Giubileo. L’esposizione riunisce 24 dei 90 capolavori autografi attribuiti al maestro del barocco, tra cui spiccano opere di indiscusso valore come l’“Ecce Homo”, recentemente riscoperto a Madrid, e il “Ritratto di Maffeo Barberini”.

Tra i pezzi più straordinari esposti vi è anche il “Martirio di Sant’Orsola”, l’ultimo dipinto di Caravaggio, che durante le fasi di restauro ha svelato dettagli inediti, tra cui la presenza di altri tre volti nascosti nel dipinto. Questa mostra rappresenta un’occasione unica per ammirare opere provenienti da collezioni rarissime e approfondire l’impatto rivoluzionario dell’artista non solo nel campo artistico, ma anche nella società del suo tempo, offrendo una prospettiva inedita sul suo genio creativo e sul contesto storico in cui operò.

L’omaggio a Salvador Dalí nel centenario del Surrealismo

Nel cuore di Roma, il Museo Storico della Fanteria celebra il centenario del Surrealismo con una mostra dedicata al grande maestro spagnolo Salvador Dalí. Aperta dal 25 gennaio fino al 27 luglio 2025, l’esposizione presenta circa 80 opere provenienti da collezioni private, offrendo uno sguardo approfondito sull’universo creativo di uno degli artisti più emblematici del movimento surrealista.

Dalí, celebre per le sue immagini oniriche e le composizioni visionarie, è noto anche per il suo stile di vita anticonvenzionale e la sua personalità eccentrica, che hanno contribuito a costruire il suo mito. L’arte di Dalí si nutre degli studi sull’inconscio di Sigmund Freud e fonde elementi di sogno, tempo e realtà in un linguaggio pittorico riconoscibile e simbolico. Le sue opere, caratterizzate da simboli come gli orologi molli, gli elefanti dalle zampe sottili e paesaggi irreali, rappresentano un viaggio nella mente umana e nella percezione del tempo, offrendo ai visitatori una esperienza visiva e intellettuale senza precedenti.

Frida Kahlo attraverso l’obiettivo di Nickolas Muray

Un’altra mostra di grande richiamo, visitabile dal 9 aprile al 27 luglio 2025 nel Museo Storico della Fanteria di Roma, è dedicata a Frida Kahlo, raccontata attraverso gli scatti del fotografo Nickolas Muray. Questa esposizione propone una narrazione intima e inedita della vita dell’artista messicana, con circa 60 fotografie in bianco e nero e a colori realizzate tra il 1937 e il 1946.

Le immagini catturano momenti privati di Frida, ritratta sia da sola sia in compagnia del marito Diego Rivera, di amici e dello stesso Muray, grande amico della coppia. Oltre alle fotografie, la mostra espone oggetti personali di Frida, tra cui i suoi caratteristici abiti tradizionali messicani e gioielli, elementi che riflettono la sua identità culturale e la sua personalità forte e originale. Una fedele ricostruzione del suo studio d’arte a Coyoacán, insieme a una selezione di filmati rari, completa l’esperienza espositiva, permettendo al pubblico di avvicinarsi alla complessità e alla profondità della figura di Frida Kahlo.

Queste esposizioni, insieme a numerosi altri eventi culturali e tradizionali che animano città e borghi italiani, confermano luglio 2025 come un mese straordinario per scoprire e riscoprire il patrimonio artistico e culturale italiano in tutta la sua ricchezza e varietà. La combinazione di grandi nomi dell’arte mondiale e di esperienze immersive rende questa estate un’occasione imperdibile per turisti e appassionati.