Soprattutto in vista dell’estate, per molti diventa fondamentale trovare una soluzione immediata e pratica al problema delle alte temperature, che diventano sempre più insopportabili. Non sempre, però, le opzioni a disposizione sembrano conciliarsi con gli spazi ridotti, i vincoli strutturali o le limitazioni imposte da un regolamento condominiale.

Motivo per cui, la soluzione più comune e apprezzata, ovvero l’installazione di un condizionatore a unità esterna, potrebbe non essere quella adatta al caso specifico. Ma proprio quando tutto sembra complicato, basta aguzzare l’ingegno per scoprire che esistono alternative semplici, sorprendenti e più accessibili di quanto si pensi.

Come fare se il condominio rifiuta il condizionatore

Dunque, se per motivi strutturali o legislativi, l’impianto di un condizionatore esterno è impossibile, la soluzione migliore diventano i climatizzatori senza unità esterna. Una scelta per chi vive in appartamenti senza balconi o con facciate vincolate, perché rispetto ai modelli tradizionali, questi non richiedono l’installazione di un motore esterno.

Progettati per risolvere situazioni in cui i condizionatori classici non possono essere installati, questi apparecchi non modificano l’estetica esterna dell’edificio, lasciando le facciate intatte. Una caratteristica essenziale, soprattutto nei centri storici o in condomini in cui le regole vietano interventi invasivi o visibili dall’esterno per motivi legati al decoro.

Dal punto di vista tecnico, il funzionamento è sorprendentemente semplice, il compressore è integrato e l’aria calda viene espulsa attraverso fori praticati nel muro perimetrale. Basta quindi una parete libera verso l’esterno e l’intervento di un professionista per ottenere in breve tempo un sistema efficiente e pronto all’uso.

Ma se state già pensando alla resa effettiva, non preoccupatevi, è bene sapere che molti di questi climatizzatori offrono prestazioni di tutto rispetto. Grazie alla tecnologia Inverter, sono in grado di adattare automaticamente la potenza in base alla temperatura ambientale, garantendo comfort continuo e consumi ridotti.

Questa soluzione risulta perfettamente adeguata anche per appartamenti di medie dimensioni, che potranno godere di un controllo climatico in grado di adattarsi alle necessità. Una scelta che permette di risparmiare, non solo sul consumo energetico, ma anche per quello che riguarda tutti i possibili costi accessori.

La manutenzione facile, infatti è uno dei punti di forza, niente unità esterne da controllare o pulire, solo un corpo centrale da gestire con semplicità. Non servirà quindi affidarsi a specialisti del settore per mantenere curati ed efficienti questi condizionatori, eliminando un altro pensiero scomodo.