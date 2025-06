Aria di grandi cambiamenti in Rai, in attesa della presentazione dei prossimi palinsesti televisivi – che si terrà il 27 giugno presso gli studi Rai di Napoli – sarebbero trapelate già le prime informazioni, che parlano di un vero e proprio terremoto a viale Mazzini. A quanto pare uno dei volti storici dell’emittente di Stato potrebbe essere tagliato e molti altri conduttori sarebbero stati “ridimensionati”.

Sembra che l’azienda di viale Mazzini sia intenzionata a dare un taglio a programmi che non raggiungono una determinata soglia di ascolti e, in quest’ottica, sarebbero stati decisi dei tagli inaspettati. Per altri format, invece, pare che si sia optato per una riduzione delle puntate.

Nuovi palinsesti Rai, cosa sta succedendo

Se per programmi come Report e Lo Stato delle Cose pare che la Rai abbia deciso di ridurre il numero di appuntamenti, per altri si è optato un taglio netto. Sembrerebbe che il primo a subire le conseguenze di questa “rivoluzione” sia stato Gigi Marzullo, i cui appuntamenti in terza serata potrebbero essere cancellati, cosa che non è affatto piaciuta al giornalista.

Le sorti peggiori sarebbero toccate a Duilio Gianmaria, il suo programma Petrolio pare che non ci sarà nella nuova stagione televisiva. Il suo format non raggiungerebbe il 3% di share, limite che la Rai avrebbe stabilito per decidere quali programmi mantenere e quali tagliare. Ma nei nuovi palinsesti Rai ci saranno anche altri cambiamenti, che riguardano anche Report o Lo Stato delle Cose, rispettivamente condotti da Sigfrido Ranucci e Massimo Giletti.

Nonostante si tratta di due appuntamenti che ottengono sempre numeri positivi, pare che si sia deciso di ridurre le puntate, per Report si potrebbe passare da 28 a 24 puntate, mentre per il programma di Giletti da 32 a 25 appuntamenti. Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ricordiamo che l’ufficialità ci sarà con la presentazione dei palinsesti, in programma per il 27 giugno.

Ridimensionato anche Citofonare Rai2, il programma di Paola Perego, dove sembra poi essere incerta la conferma di Simona Ventura. Nessun cambiamento invece per La Vita in Diretta, dove ci sarà ancora Alberto Matano, confermata anche Domenica IN, che vedrà sempre Mara Venier come conduttrice, con la variante che al suo fianco ci sarà un conduttore ad aiutarla, pare si tratti di Gabriele Corsi.

I cavalli di battaglia Rai, in linea di massima, restano tutti, ci saranno cambi di guardia e conferme. Non ci resta che attendere la presentazione dei palinsesti per scoprire tutte le novità.