Con l’arrivo del ponte dell’Immacolata 2025, l’Italia si prepara ad accogliere un fine settimana ricco di eventi, sagre, mercatini e manifestazioni dedicate all’atmosfera natalizia.

Dal nord al sud della Penisola, le destinazioni più suggestive si animano con iniziative che abbracciano tradizione, artigianato e cultura, offrendo a turisti e residenti l’opportunità di vivere appieno lo spirito delle festività.

Gli eventi imperdibili del Ponte dell’Immacolata

Come da consolidata tradizione, Milano si veste a festa con la celebre Fiera degli “Oh Bej! Oh Bej!”, che ha preso il via il 5 dicembre e proseguirà fino all’8. Il cuore pulsante di questa manifestazione è il quartiere attorno al Castello Sforzesco e al Parco Sempione, dove le vie centrali si riempiono di bancarelle ricche di prodotti artigianali, dolciumi e idee regalo. Un altro appuntamento imperdibile è la Fiera dell’Artigianato di Rho, in programma dal 6 al 14 dicembre, che propone un viaggio nelle culture di tutto il mondo attraverso esposizioni e laboratori, una location ideale per chi vuole anticipare lo shopping natalizio con prodotti unici e di qualità.

Poco distante, nel suggestivo borgo di Santa Maria Maggiore in provincia di Verbania, si svolge il mercatino più grande del Piemonte. Grazie a oltre 210 bancarelle e 12 chalet in legno, la piazza Risorgimento si trasforma in un vero e proprio villaggio natalizio dominato da un imponente albero di Natale illuminato. Qui è possibile scoprire il meglio dell’artigianato locale e prodotti tipici, immersi in un’atmosfera autentica e familiare.

Il Trentino non è da meno nel proporre eventi suggestivi per il ponte. A Santa Massenza prende vita “La Notte degli Alambicchi accesi”, uno spettacolo teatrale itinerante dedicato alla grappa, prodotto simbolo della regione dove si concentra la più alta densità di distillerie familiari. Questo evento permette di approfondire la cultura e la tradizione di questo distillato, apprezzato ben oltre i confini locali.

In Alto Adige, il calendario natalizio offre numerose occasioni per immergersi nelle atmosfere tipiche del periodo. Il mercatino di Bolzano, fra i più rinomati d’Italia, torna a colorare piazza Walther con 93 casette dedicate a cibo locale e artigianato di eccellenza. L’eventualità della neve rende il contesto ancor più magico, trasformando la città in un autentico scenario da cartolina natalizia.

Spostandoci verso sud, il borgo medievale di Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza, si trasforma in un incantevole villaggio natalizio: i visitatori possono passeggiare tra le vie storiche, fermarsi nei negozi locali e degustare le specialità enogastronomiche nei ristoranti e nelle locande tipiche.

In Toscana, il territorio della Val d’Orcia si distingue con il villaggio di Natale di Montepulciano, dove il “castello di Babbo Natale” nel centro storico è un’attrazione per le famiglie. A pochi chilometri, San Gimignano si fa apprezzare per gli spettacolari giochi di luce natalizi e per i presepi artigianali sparsi nelle vie del borgo, un connubio perfetto tra arte e tradizione.

A Roma, la fiera nazionale del panettone e pandoro celebra la sua edizione 2025 con un omaggio speciale al “Canto di Natale” di Charles Dickens, che quest’anno festeggia i 155 anni dalla prima pubblicazione. L’evento, in programma il 7 e l’8 dicembre, è un punto d’incontro per gli amanti delle dolcezze tipiche e della letteratura natalizia.

In Umbria, la cittadina di Gubbio si conferma una meta imperdibile grazie al suo celebre presepe naturale e all’imponente albero di Natale installato sul Monte Ingino, considerato il più grande al mondo grazie a oltre 700 sorgenti luminose. Nel quartiere di San Martino si può ammirare il presepe a grandezza naturale, mentre in piazza 40 Martiri si svolgono i tradizionali mercatini natalizi.

Non si può dimenticare Napoli, dove i presepi di San Gregorio Armeno attirano visitatori da ogni parte d’Italia e del mondo. La fiera artigianale continuerà fino al 6 gennaio, offrendo un viaggio tra arte e devozione popolare. In Sicilia, il Natale prende forma con eventi come il Natale Barocco di Ragusa e il festival Dolcemente Castelbuono a Castelbuono, dedicato alla degustazione di dolci tipici locali. L’isola si conferma così una delle regioni dove la tradizione natalizia si esprime con forza e originalità, coinvolgendo cittadini e turisti in una magica atmosfera.