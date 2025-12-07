Il caffè italiano non è più solo un rito da bar o una pausa quotidiana: è diventato terreno fertile per la sperimentazione, la cultura e la sostenibilità. A dirlo è la nuova Guida Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026 del Gambero Rosso, che fotografa le migliori esperienze italiane nella lavorazione e distribuzione di caffè di alta qualità. Sono 15 le torrefazioni premiate quest’anno con gli Special Award, ognuna selezionata per un valore specifico: dalla coerenza etica alla capacità di innovare il settore, passando per la tutela delle ricette tradizionali o la diffusione del made in Italy nel mondo.

Una mappa che aiuta i consumatori a orientarsi tra nuove capsule compostabili, miscele bio, specialty arabica e caffè coltivato in Sicilia, per scegliere consapevolmente e apprezzare davvero ogni tazzina.

Tra artigianato e tecnologia: chi guida il cambiamento del caffè italiano

A ottenere il titolo di Torrefazione dell’anno è Caffè Agust, riconosciuto per la qualità straordinaria delle sue miscele e per la raffinatezza nei flavor riscontrati durante gli assaggi: un lavoro che parla sia al palato esperto che a quello quotidiano. Nella categoria dedicata all’esperienza domestica, spicca Nespresso, premiata come Torrefazione Home per aver costruito una carta dei caffè ricca e adatta a più metodi di estrazione, mantenendo costanza e varietà.

Il premio per la Torrefazione Specialty va invece a Cafezal, realtà milanese che si distingue per i suoi caffè 100% Arabica provenienti da piantagioni selezionate e tostati con precisione. La Torrefazione Gourmet è Kimbo, marchio storico che ha migliorato le sue referenze e ha avviato un percorso formativo originale dedicato al settore horeca, mescolando tradizione partenopea e approccio contemporaneo.

Riconoscimenti arrivano anche per le realtà più piccole e radicate nel territorio: Caffè Putto riceve il premio come Torrefazione Artigiana, mentre Essse Caffè viene celebrata per la sua miscela Masini, simbolo dell’espresso classico italiano. Ditta Artigianale, punto di riferimento per chi cerca qualità e cultura, ottiene la menzione di Torrefazione di Eccellenza, grazie anche al suo ruolo nella formazione.

Bio, innovazione e cultura: quando il caffè diventa scelta consapevole

Non mancano i premi a chi guarda al futuro del caffè. In tema di sostenibilità ambientale, spicca Lavazza, premiata per “Tablì”, una capsula monodose totalmente green che azzera l’impatto ambientale del caffè esausto. Anche Caffè Pascucci si muove in questa direzione, con il suo sistema Nipple compostabile, capace di trasformare ogni capsula in fertilizzante naturale.

Il premio per l’approccio biologico va a Julius Meinl, che ha costruito un’intera gamma fondata sulla produzione etica e certificata. Bialetti si distingue invece per aver introdotto aromi originali nel caffè, valorizzandone la bevibilità e creando un prodotto pensato anche per un pubblico curioso e trasversale.

Altre realtà premiate hanno puntato sull’unicità delle linee professionali o sulla distribuzione mondiale. È il caso di Caffè Iaquinta, rivelazione nella linea professionale, e di Mokaflor, riconosciuta per il lavoro della sua Coffee Academy che porta il sapere sull’espresso italiano in tutti i continenti.

Da segnalare, infine, due progetti simbolici del legame tra identità italiana e innovazione agricola: Caffè Morettino, premiato per aver realizzato la prima vera piantagione di caffè in Italia, in Sicilia, dimostrando che coltivare a km zero è possibile anche con la Coffea; e Torrefazione Bontadi, che con la sua linea home monorigine ha portato sul mercato una proposta originale e coerente con la qualità artigianale.

La Guida 2026 non si limita a una classifica: racconta come cambia il nostro rapporto con il caffè, mettendo in luce un settore che sa ancora sorprendere, rinnovarsi e restare fedele a sé stesso.