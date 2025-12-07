Le prossime puntate di Forbidden Fruit si preparano a lasciare tutti senza fiato. Le dinamiche familiari, già fragili e complesse, vengono stravolte da un piano subdolo che porterà Erim a un gesto inimmaginabile. Dietro alla nuova ondata di tensione c’è la mano abilissima e pericolosa di Sahika, pronta a manipolare chiunque pur di ottenere ciò che vuole. E mentre tutti credono di essersi lentamente abituati alla presunta morte di Ender, la verità e i complotti iniziano a emergere in modo sempre più inquietante.

Forbidden Fruit: ecco cosa sta per accadere

L’atmosfera nella famiglia è già pesante dopo la scomparsa di Ender: la donna, data per morta dopo essere precipitata nelle acque del Bosforo, ha lasciato un vuoto enorme, soprattutto per il giovane Erim. Otto mesi dopo, il ragazzo è ancora in cura per elaborare il trauma e cerca equilibrio accanto a Yigit e Sahika, che si mostrano premurosi… almeno in apparenza.

Halit, dal canto suo, vive una situazione sentimentale complicata: è ancora sposato con Yildiz, scomparsa dopo l’incidente di Ender, ma allo stesso tempo si sta preparando a una nuova unione con Sahika. Tutto viene stravolto quando Yildiz riappare proprio nel giorno del fidanzamento ufficiale, mandando all’aria la festa e rivelando di essere incinta di Halit. Una notizia che sconvolge tutti… ma soprattutto Sahika, che non è disposta a lasciare la scena così facilmente.

Decisa a sbarazzarsi di Yildiz, Sahika escogita un piano terribile: ovvero colpire attraverso Erim. Il ragazzo, già psicologicamente fragile, diventa il bersaglio perfetto per essere manipolato. Con la complicità di Yigit, Sahika inizia a somministrargli delle sostanze in grado di alterare la percezione e la lucidità. Poco alla volta, Erim viene convinto che sia stata proprio Yildiz a gettare sua madre nel Bosforo, rendendola responsabile della sua “morte”.

Il ragazzo, già ferito dal dolore, comincia a cedere alla rabbia e alla confusione. Per lui, Yildiz diventa il volto dell’assassina della donna che amava di più. Sahika, subdola e spietata, lo spinge ancora più oltre insinuando che debba “fare qualcosa” per fermare la presunta colpevole. Un gesto estremo, terribile.

La tensione esplode quando Erim, completamente fuori controllo, tenta di soffocare Yildiz. È un attacco improvviso, violento, che avviene davanti agli occhi increduli di Halit e alla disperazione di Aysel. Che interviene in tempo per impedirgli di portare a termine il folle gesto. Halit resta sconvolto: vedere suo figlio trasformato in questo modo lo lascia senza parole, mentre Yildiz inizia a unire i pezzi e sospetta immediatamente che dietro tutto questo ci sia Sahika.

Proprio quando la situazione sembra precipitare, un elemento inatteso sta per cambiare ogni cosa: il ritorno di Ender. La donna, creduta morta, sta per rimettere piede in scena, pronta a svelare i misteri e a riportare ordine nel caos che Sahika ha creato.