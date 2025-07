Con l’avvicinarsi della sua 78ª edizione, il Locarno Film Festival si conferma come una delle rassegne cinematografiche più prestigiose e attese a livello internazionale.

Dal 6 al 16 agosto, la pittoresca città svizzera si trasformerà in un palcoscenico globale dove si incontreranno avanguardia, tradizione e nuove stelle del cinema d’autore, con un programma di 99 prime mondiali che testimoniano la vitalità e l’innovazione del cinema contemporaneo.

Un’edizione all’insegna del cinema necessario e innovativo

Durante la conferenza stampa di presentazione, il direttore artistico Giona A. Nazzaro ha illustrato la filosofia alla base della selezione di quest’anno: un cinema che sia “giocoso e pericoloso”, capace di assumersi rischi, di far ridere e di interrogare la storia da molteplici punti di vista. L’intento è quello di proporre un’offerta cinematografica che rifiuti la nostalgia e abbracci una pluralità di linguaggi e visioni, pensata per la fruizione collettiva nelle sale e per l’esperienza condivisa tra spettatori. “Un cinema necessario” che rafforza il senso di comunità e di appartenenza tra il pubblico.

Il cuore pulsante del festival sarà ancora una volta la celebre Piazza Grande, che ospiterà ogni sera migliaia di spettatori con 14 film in programma, tra cui 4 anteprime mondiali e 2 prime internazionali. Questo spazio all’aperto rappresenta il luogo ideale per racconti intensi e umani, che riescono a coniugare grande pubblico e qualità artistica. Nel Concorso Internazionale si daranno appuntamento 17 titoli provenienti da tutto il mondo, tutti presentati in prima mondiale. La competizione, che vede confrontarsi registi affermati e nuove promesse, assegnerà il prestigioso Pardo d’Oro, simbolo di un cinema che unisce innovazione formale e profondità contenutistica.

Il Concorso Cineasti del Presente è dedicato alle opere prime e seconde: 15 film che rappresentano le nuove strade del cinema, con uno sguardo attento alle urgenze contemporanee e alle evoluzioni future del linguaggio cinematografico. La sezione Fuori Concorso propone invece 14 film che si muovono tra sperimentazione e libertà creativa, offrendo un laboratorio espressivo dove si rimescolano generi e codici per dare vita a forme nuove e originali di narrazione.

Tra le sezioni speciali, Histoire(s) du Cinema si concentra su 15 titoli che esplorano la storia del cinema attraverso restauri e riscoperta di opere meno note, fungendo da spazio di riflessione sul patrimonio filmico mondiale. La sezione Pardi di Domani è uno dei pilastri del festival, con 40 anteprime provenienti da 25 paesi. Qui si scoprono nuovi autori attraverso tre diversi concorsi: nazionale, internazionale e cortometraggi d’autore, che dimostrano come anche il formato breve possa emozionare e innovare.

La Retrospettiva di quest’anno, intitolata Great Expectations, è dedicata al cinema britannico del secondo dopoguerra. Un omaggio che include pellicole restaurate digitalmente e copie provenienti dal BFI National Archive, che celebra il suo 90° anniversario, offrendo un’occasione imperdibile per appassionati e studiosi. Per il pubblico più giovane, la sezione Locarno Kids Screenings presenta 4 anteprime mondiali e 2 prime internazionali, tra cui spicca la prima svizzera di Mary Anning, chasseuse de fossiles (2025), nuovo film d’animazione di Marcel Barelli, vincitore del Locarno Kids Award.

L’iniziativa Open Doors inaugura un ciclo quadriennale dedicato all’Africa, con una selezione di otto lungometraggi e cinque cortometraggi indipendenti provenienti da 42 paesi, offrendo uno sguardo unico su storie e prospettive ancora poco conosciute. Completano il quadro due sezioni indipendenti: la Semaine de la Critique, che propone sette documentari in anteprima selezionati dall’Associazione Svizzera dei Giornalisti Cinematografici, e Panorama Suisse, che raccoglie il meglio della produzione cinematografica svizzera recente con dieci lungometraggi e due cortometraggi.

Il Locarno Film Festival 2025 si distingue anche per la sua accessibilità e sostenibilità. I biglietti sono disponibili online e presso gli info point durante l’evento, e il pubblico potrà votare per il Prix du Public UBS sia tramite il sito ufficiale che attraverso QR code sui biglietti e sul quotidiano cartaceo Pardo.

Locarno è facilmente raggiungibile grazie a una rete ferroviaria efficiente e, in collaborazione con le FFS, ogni biglietto o abbonamento al festival include il trasporto pubblico gratuito in Ticino e nel Moesano. Ogni notte alle 2 partirà un treno speciale per Lugano e Mendrisio, mentre viaggiatori dalla Svizzera tedesca e francese potranno usufruire di uno sconto del 20% sul Day Pass in partnership con Railaway FFS. La 78ª edizione del Locarno Film Festival promette di confermarsi un punto di riferimento imprescindibile per chi ama il cinema d’autore, offrendo un panorama ricco, variegato e profondamente originale sul cinema contemporaneo.