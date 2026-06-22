Roma in moneta racconta la città eterna da un punto di vista piccolo solo in apparenza: quello delle monete. Oggetti passati di mano in mano, consumati dagli scambi, ma capaci di tenere insieme arte, potere, propaganda e memoria. Dal 1 luglio al 27 settembre, il percorso unisce Vittoriano e Palazzo Venezia, Parco archeologico del Colosseo e Museo Nazionale Romano. Non una mostra per soli numismatici, ma un viaggio dentro il modo in cui Roma ha saputo rappresentarsi, cambiare volto e restare riconoscibile lungo più di duemila anni.

Roma in moneta, tre musei statali per raccontare la città dal 1 luglio al 27 settembre

Roma in moneta: arte e potere nella storia della città eterna nasce come mostra diffusa e mette insieme, per la prima volta in un progetto di questo tipo, tre grandi musei statali: il Museo Nazionale Romano, il Parco archeologico del Colosseo e il VIVE, cioè Vittoriano e Palazzo Venezia. Le sedi non fanno solo da cornice. Sono parte del racconto, perché ognuna porta con sé un pezzo diverso della storia della città.

La cura è affidata ad Alfonsina Russo, Edith Gabrielli, Simone Quilici e Federica Rinaldi, con il coinvolgimento del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale e delle tre istituzioni museali. L’idea è semplice e forte: guardare la moneta non come un reperto chiuso in vetrina, ma come un documento vivo. Dietro un volto imperiale, una scritta, un simbolo religioso o uno stemma, si leggono cambi di potere, gusti artistici, tensioni sociali e messaggi pensati per arrivare a tutti.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha presentato l’iniziativa come un racconto di oltre duemila anni di storia romana attraverso un oggetto capace di unire memoria collettiva, arte, politica e società. La forma della mostra diffusa rende concreta questa lettura: il visitatore deve muoversi nella città, passare da un luogo all’altro, mettere a confronto la Roma antica, medievale, moderna e contemporanea. E proprio in questi passaggi si vedono continuità, fratture e ritorni.

Monete, potere e propaganda: Roma si racconta in miniatura

La moneta nasce per circolare. Ma a Roma non è mai stata soltanto uno strumento per misurare il valore di uno scambio. Ha portato volti, titoli, vittorie, divinità, santi, insegne e promesse politiche. In Roma in moneta, questo oggetto minuscolo diventa un archivio compatto del potere. Chi conia sceglie che cosa mostrare, quale autorità rendere legittima, quale immagine della città consegnare alla comunità. Una moneta parla al mercato, certo. Ma parla anche alla piazza, all’esercito, ai fedeli, ai sudditi, ai cittadini.

Il punto di forza della mostra sta proprio in questo sguardo laterale. Roma non viene letta solo attraverso monumenti, statue o grandi cicli pittorici, ma attraverso qualcosa che stava in mano, in tasca, nei commerci di ogni giorno. La moneta attraversa classi sociali diverse, viaggia più dei decreti, spesso sopravvive ai palazzi che l’hanno prodotta. Per questo diventa una lente precisa sulle trasformazioni della città: dalla Roma repubblicana e imperiale alla Roma dei papi, fino alla stagione risorgimentale e alla costruzione dell’identità nazionale.

Le monete coniate a Roma funzionano come immagini ufficiali in miniatura. Un ritratto di Giulio Cesare, un richiamo al potere pontificio, un segno legato alla breccia di Porta Pia non sono dettagli decorativi. Sono messaggi studiati, pensati per fissare un ordine politico e renderlo riconoscibile. La mostra li mette accanto a opere d’arte, materiali storici e strumenti digitali, evitando l’effetto della semplice fila di vetrine. Qui il metallo parla: attraverso incisioni, immagini, simboli e rimandi storici.

Dal Museo Nazionale Romano al Colosseo e al VIVE: le tre tappe della storia

Il percorso è diviso in tre sezioni cronologiche, ciascuna legata a una sede. L’età antica è al Museo Nazionale Romano, luogo naturale per leggere la Roma repubblicana e imperiale attraverso il suo patrimonio numismatico. Il Medioevo è affidato al Parco archeologico del Colosseo, dove l’eredità dell’antico si intreccia con nuove forme di autorità, nuovi committenti e nuovi equilibri religiosi. L’età moderna e contemporanea arriva al VIVE, tra Vittoriano e Palazzo Venezia, luoghi segnati dalla memoria politica nazionale.

La mostra si sviluppa in venticinque sottosezioni: otto al Museo Nazionale Romano, otto al Parco archeologico del Colosseo e nove al VIVE. Ogni tappa parte da una moneta e la usa come punto d’ingresso in una storia più ampia. Tra gli episodi richiamati ci sono l’elezione di Giulio Cesare a dittatore, il ritorno di Martino V a Roma dopo la cattività avignonese e la breccia di Porta Pia. Momenti lontani, ma legati da una stessa domanda: come si costruisce, si mostra e si trasmette il potere in una città che ha riscritto continuamente se stessa?

Questa struttura evita il rischio dell’enciclopedia. Il visitatore non segue una linea del tempo piatta, ma entra in snodi precisi. La moneta diventa un indizio, un punto da cui partire. Il ritorno del papato a Roma, per esempio, non è solo un fatto istituzionale: cambia la città, ridefinisce committenze, simboli e immagini pubbliche. Lo stesso accade con la Roma capitale, quando la moneta comincia a dialogare con il linguaggio dello Stato, della nazione e della memoria civile.

Oltre 160 opere e un biglietto integrato per attraversare duemila anni

La mostra riunisce oltre 160 opere, dall’antichità al contemporaneo. Le monete antiche arrivano dal Medagliere del Museo Nazionale Romano, da poco riaperto al pubblico e interessato da un progetto di digitalizzazione sostenuto con fondi PNRR. Le monete contemporanee provengono dal Museo della Zecca. Le opere d’arte, invece, sono concesse da musei statali, Soprintendenza Capitolina, Musei Vaticani, musei civici, archivi, fondazioni, gallerie e collezioni private. Una rete ampia, che permette di affiancare alle monete pittura, scultura, documenti e linguaggi più recenti.

A chiudere il percorso compare Untitled di Maurizio Cattelan, nella sezione del Vittoriano. Non è solo un innesto contemporaneo a effetto. Inserire Cattelan in un racconto su moneta, potere e rappresentazione significa portare la domanda fino a oggi: quali immagini riconosciamo come autorità? Quali simboli accettiamo, contestiamo, consumiamo? La moneta, in fondo, è anche fiducia collettiva trasformata in oggetto. Senza quella fiducia resta metallo; con quella fiducia diventa ordine sociale.

A tenere insieme il percorso c’è anche un aspetto pratico: il biglietto integrato, valido sette giorni, che consentirà l’accesso alle tre sedi. Alfonsina Russo, capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, lo ha definito uno strumento pensato per attraversare tre collezioni e tre fasi della storia romana come parti di una sola esperienza. Una scelta necessaria, perché una mostra diffusa funziona davvero solo se non costringe a correre. Roma chiede tempo, e qui il tempo diventa parte della visita.

Il risultato parla a pubblici diversi. Chi ama la numismatica troverà esemplari e rimandi di grande interesse. Chi segue la storia dell’arte incontrerà collegamenti meno scontati. Chi visita Roma potrà leggere luoghi notissimi da un’angolazione diversa. Roma in moneta ricorda che il potere non vive soltanto nei palazzi o nelle grandi iscrizioni pubbliche. A volte passa da un tondello inciso, da un profilo, da una parola abbreviata, da un simbolo ripetuto milioni di volte. Ed è proprio lì, nella piccola scala, che la città eterna mostra una delle sue memorie più resistenti.