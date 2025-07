Queste novità, inserite nel progetto di bilancio settennale UE 2028-2034 illustrato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, mirano a contrastare le pratiche di concorrenza sleale e a proteggere l’industria europea, oltre a potenziare le risorse finanziarie dell’Unione.

Nell’ambito della revisione del Codice doganale europeo, attualmente in fase di discussione finale a Bruxelles, si prevede l’abolizione dell’attuale soglia di esenzione dai dazi doganali per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro. Di conseguenza, tutti i pacchi provenienti da Paesi extra-UE, inclusi quelli di valore basso che attualmente sfuggono alle imposte, saranno soggetti a una nuova tassa di gestione fissa di 2 euro per ciascun pacco.

Questa misura, che si aggiunge all’applicazione di dazi variabili dal 5 al 17% a seconda del tipo di prodotto e del Paese di origine, segna un deciso inasprimento delle condizioni fiscali per gli acquisti online provenienti dall’estero, in particolare dai mercati asiatici. L’obiettivo è duplice: da un lato, aumentare le entrate comunitarie per finanziare priorità strategiche, quali la gestione del conflitto in Ucraina e la competizione commerciale con gli Stati Uniti; dall’altro, tutelare le aziende europee minacciate dalla concorrenza dei prezzi bassissimi praticati da piattaforme come Shein e Temu, che spesso non rispettano gli standard europei in termini di sicurezza dei materiali e condizioni di lavoro.

Va sottolineato che la quasi totalità dei dazi e delle tasse doganali resta a carico dell’importatore, cioè del consumatore finale. In pratica, chi ordina da uno di questi siti extra-UE potrebbe vedere aumentare il prezzo finale dei prodotti, a causa dell’applicazione di queste nuove imposte.

Impatti sulle piattaforme di e-commerce e la tutela del consumatore

Le iniziative dell’UE non si limitano alla fiscalità. La Commissione europea ha avviato un’indagine, nell’ambito del Digital Services Act, per verificare se piattaforme come Shein, Temu e Amazon Marketplace rispettino le normative europee in materia di sicurezza dei prodotti e responsabilità commerciale. Bruxelles intende infatti rendere tali piattaforme responsabili per la vendita di merci illegali o pericolose, obbligandole a garantire una maggiore trasparenza e controllo sui prodotti offerti ai consumatori europei.

Le preoccupazioni principali riguardano non solo la sicurezza e la conformità dei materiali utilizzati, ma anche la concorrenza sleale derivante dai bassi costi di produzione e dalle condizioni di lavoro spesso non etiche nei Paesi di origine. Questa situazione mette a rischio le imprese europee, che devono operare rispettando rigide normative a tutela dei lavoratori e dell’ambiente.

Secondo dati recenti della Commissione, nel 2024 sono stati spediti verso i Paesi UE circa 4 miliardi di pacchi di scarso valore, quasi il triplo rispetto al 2022. Un volume così elevato di spedizioni di basso valore che non superano la soglia di 150 euro ha permesso finora una notevole evasione dai controlli doganali e dai dazi, motivo per cui Bruxelles sta intervenendo con queste nuove misure.

Il piano di bilancio europeo 2028-2034, che mira a raccogliere almeno 1,2 trilioni di euro, si colloca in un contesto internazionale complesso. La Commissione von der Leyen deve finanziare le politiche di sostegno agli Stati membri, la gestione della crisi ucraina e la risposta alle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, oggi guidati dal presidente Donald Trump, noto per una politica protezionistica e isolazionista.

In particolare, la politica commerciale americana, che prevede dazi elevati e misure di salvaguardia per l’industria nazionale, ha spinto l’UE a rafforzare le proprie difese, anche attraverso l’introduzione di nuove tasse sull’e-commerce a lunga distanza e la revisione dei dazi doganali, al fine di tutelare la sovranità economica e la competitività delle imprese europee di fronte alla concorrenza asiatica.

La presidente von der Leyen, al centro di questo delicato equilibrio geopolitico, ha sottolineato l’importanza di un’Europa che sappia difendere i propri interessi economici, promuovendo al contempo la sostenibilità ambientale e il rispetto dei diritti dei lavoratori.