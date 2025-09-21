Con l’abolizione del Bonus Trasporti da 60 euro per il 2025 da parte del Governo, molti italiani si sono chiesti quali misure sarebbero state prese a livello locale per sostenere i cittadini che necessitano di agevolazioni sui trasporti pubblici.

Sebbene la misura nazionale non venga rinnovata, le Regioni italiane stanno rispondendo con una serie di bonus trasporti locali, che offrono sconti e agevolazioni variabili in base a fattori come il reddito, la fascia d’età, la residenza e il tipo di utilizzo del servizio. Ecco un’analisi delle principali iniziative regionali in corso.

Le agevolazioni regionali sui trasporti

Ogni Regione ha definito le proprie modalità di sconto, offrendo supporto soprattutto a studenti, anziani e persone con disabilità. Questi bonus, spesso legati all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), variano considerevolmente da una regione all’altra. Vediamo nel dettaglio alcune delle agevolazioni più significative.

Abruzzo

In Abruzzo, gli studenti con ISEE inferiore a 25.000 euro possono beneficiare di uno sconto del 50% sugli abbonamenti annuali scolastici e accademici, aiutando così le famiglie a sostenere i costi dei trasporti pubblici.

Basilicata

La Regione Basilicata offre uno sconto fino al 50% per gli studenti, mentre le categorie fragili, come anziani con basso reddito e disabili, possono usufruire del trasporto gratuito. Per informazioni specifiche, è necessario consultare il portale regionale.

Calabria

In Calabria, gli studenti delle scuole superiori e universitari con un ISEE inferiore a 30.000 euro hanno accesso a sconti sugli abbonamenti, mentre gli over 65 con ISEE sotto i 20.000 euro possono viaggiare gratuitamente o con forti riduzioni.

Campania

In Campania, gli studenti di età compresa tra 11 e 26 anni e con ISEE non superiore a 35.000 euro possono usufruire di viaggi gratuiti su tutti i mezzi pubblici. La richiesta va effettuata tramite il portale regionale entro il 20 dicembre 2025.

Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna ha istituito il programma “Salta su”, che garantisce il trasporto gratuito per gli studenti residenti, con un ISEE fino a 30.000 euro. La domanda deve essere presentata entro il 18 dicembre 2025.

Lazio

Nel Lazio, gli under 25 possono viaggiare gratuitamente per 30 giorni su bus, metro, tram e treni. Per richiedere il beneficio, è necessario attivare il servizio tramite l’app “Bella X Noi”. Inoltre, a Roma, è disponibile un bonus sharing da 100 euro per la mobilità condivisa.

Lombardia

In Lombardia, il programma “Dote Trasporti 2025” permette agli studenti di età compresa tra 18 e 26 anni di viaggiare gratis, mentre le famiglie con figli minori possono usufruire di sconti con il programma “Io Viaggio”. Le aree periferiche beneficiano anche di un 40% di sconto sugli abbonamenti ferroviari.

Marche

Le Marche offrono gratuità o riduzioni sui mezzi pubblici per under 26 e over 65 a basso reddito. Gli studenti universitari possono ottenere uno sconto fino al 70% sugli abbonamenti.

Sardegna

In Sardegna, gli studenti con ISEE inferiore a 25.000 euro godono di uno sconto del 50% sugli abbonamenti. Inoltre, i residenti nelle aree interne della Regione usufruiscono di agevolazioni specifiche.

Sicilia

In Sicilia, gli studenti con ISEE inferiore a 30.000 euro possono beneficiare di sconti su bus, treni e traghetti, mentre i giovani lavoratori tra i 18 e i 35 anni godono di sconti tra il 30% e il 40% sugli abbonamenti annuali.

Toscana

In Toscana, il trasporto gratuito è garantito per gli under 18 sui mezzi urbani e regionali. Gli studenti universitari fino a 26 anni ricevono uno sconto del 50% sugli abbonamenti annuali.

Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta, gli studenti universitari beneficiano di uno sconto che varia tra il 75% e il 90%, in base all’ISEE, mentre gli over 65 con un ISEE inferiore a 20.000 euro hanno diritto al trasporto gratuito.