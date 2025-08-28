Ci sono periodi in cui anche un piccolo aiuto può fare una grande differenza nella vita quotidiana, specialmente se si parla di ritornare a scuola. Per le famiglie italiane e gli studenti, affrontare le spese scolastiche, universitarie o extrascolastiche può diventare una vera sfida, soprattutto quando il bilancio è negativo.

Nella seconda parte del 2025, però, il Governo ha messo a disposizione un ventaglio di bonus e agevolazioni pensati per alleggerire il peso economico familiare. Si tratta di operazioni mirate per favorire pari opportunità nell’istruzione e nella crescita personale, dando a tutti le stesse possibilità di successo.

I migliori bonus per studenti e famiglie

Tra le principali misure, il bonus scuola 2025-2026 permette agli studenti di ricevere libri di testo gratuiti o semigratuiti, grazie a uno stanziamento di fondi. La gestione dei voucher spetta alle Regioni, che stabiliscono modalità, importi e requisiti e riguarda sia le scuole dell’obbligo sia quelle secondarie di secondo grado.

Per gli studenti universitari, le borse di studio 2025-2026 sono state incrementate, con importi che variano dai 2.800 fino a 8.000 euro totali. La gestione del contributo viene spesso affidata agli enti regionali per il diritto allo studio, che si occupano dell’erogazione diretta agli studenti aventi diritto.

Il bonus da 500 euro per attività extrascolastiche e sportive è destinato ai giovani dai 6 ai 14 anni con ISEE fino a 15.000 euro. L’iniziativa rientra nel Fondo Dote Famiglia 2025 e punta a incentivare sport e attività ludiche in orari extrascolastici, contribuendo a benessere e crescita equilibrata.

Dal lato culturale, la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito, entrambe da 500 euro e cumulabili, supportano l’accesso alla cultura. La prima è destinata ai diciottenni con ISEE fino a 35.000 euro, mentre la seconda ai diplomati con almeno 100/100 nel diploma di maturità.

Per chi studia lontano da casa, il bonus affitto studenti fuori sede riceve fondi extra e requisiti che includono un ISEE inferiore a 20.000 euro. Il bonus centri estivi 2025 offre contributi fino a 400 euro per ciascun figlio, dai 3 ai 14 anni, di dipendenti e pensionati pubblici.

Il bonus mamme invece 2025 eroga un contributo annuale di 480 euro alle lavoratrici con almeno due figli e reddito sotto i 40.000 euro. La Social Card, offre 500 euro alle famiglie in difficoltà per beni di prima necessità e trasporti, mentre l’assegno unico per i figli varia da 57,5 euro fino a oltre 200 euro al mese, a seconda dell’ISEE.