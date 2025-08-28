Dopo un lungo tira e molla tra i vertici Rai e il Comune di Sanremo, l’accordo è stato finalmente raggiunto e la prossima edizione del Festival si svolgerà nuovamente nella città ligure. Ad ospitare i vari cantanti in gara sarà come sempre il Teatro Ariston che aprirà le porte all’evento musicale più atteso ogni anno in Italia dal 24 al 28 febbraio 2026.

Sarà una settimana ricca di eventi per Sanremo anche se la macchina del Festival si sta già muovendo per organizzare tutto alla perfezione. Dopo il successo di Sanremo 2025, il direttore artistico del Festival sarà ancora una volta Carlo Conti che, prima di pensare ai vari ospiti e ai nomi di colleghi e colleghe che lo affiancheranno nella conduzione durante i cinque giorni, dovrà selezionare le varie canzoni da portare in gara.

A tal proposito, Al Bano, protagonista storico del Festival con le sue 15 partecipazioni, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, si è lasciato andare ad un amaro sfogo.

Le parole di Al Bano contro Conti: c’entra il Festival di Sanremo

Prime grane per Carlo Conti che, oltre a dribblare i rumors su un suo possibile sostituto alla guida del Festival per il 2027, deve gestire anche i primi malcontenti come quello di Al Bano che non ha nascosto il proprio malcontento per non essere riuscito a partecipare al Festival negli ultimi anni.

“Ero abituato a un signore che si chiamava Pippo Baldi. Amadeus e Carlo Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato”, le parole del cantante di Cellino San Marco sulle pagine de La Stampa.

“Quando si parla di una proposta si può dire sì, ma anche no, però non devono farti fare la figura del coglione. Le parole devono avere un peso. Io devo passare gli esami con loro? Semmai è il contrario data l’età e l’esperienza”, ha continuato Carrisi.

Lo sfogo di Al Bano non è passato inosservato e sul web è arrivata puntuale la reazione degli utenti che sottolineano come sia doveroso dare spazio anche ai cantanti più giovani. Al Bano, pur non avendo partecipato a Sanremo come cantante in gara, nel 2023, è stato super ospite insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri incantando il pubblico a casa e il Teatro Ariston con un’esibizione magistrale.

Protagonista da anni della musica italiana anche nel mondo, vero mostro sacro del panorama artistico tricolore, Al Bano riuscirà a tornare sul palco del Teatro Ariston come big in gara? Lo scopriremo nei prossimi mesi.