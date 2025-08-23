Dopo 5 edizioni sotto la guida di Amadeus, che hanno segnato un vero e proprio nuovo corso per la kermesse più famosa del Paese, la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo, lo scorso anno, è stata affidata a Carlo Conti.

Il conduttore fiorentino non ha deluso le aspettative, continuando a segnare ascolti record, battendo anche i dati auditel della finale del 2025. Come previsto dal contratto, Conti condurrà anche la prossima edizione del Festival ma, a quanto pare, non quella del 2027. La Rai avrebbe infatti altri programmi, ma andiamo con ordine.

Festival di Sanremo 2027: la Rai ha scelto il conduttore

Chiaramente, non si tratterebbe di una bocciatura di Carlo Conti, anzi. Viale Mazzini è molto grata al conduttore per non aver avuto alcun timore a confrontarsi con il Festival dopo gli anni di Amadeus e per aver portato sul palco del Teatro Ariston uno spettacolo di primissimo livello. Del resto, l’intero podio è stato, potremmo dire, un’intuizione di Conti, che ha voluto fortemente Olly, Lucio Corsi e Brunori Sas a Sanremo. Ma allora perché questo cambio? Innanzitutto, Conti – da quanto si apprende a fonti Rai – vorrebbe concentrarsi sui suoi programmi, in primis Tale e Quale Show.

In secondo luogo, dopo aver vinto la scommessa e dimostrato che il Festival può mantenere quegli ascolti anche se Amadeus, Conti si sarebbe convinto a passare il timone ad un conduttore più giovane. Certo, quello è il palco più importante della televisione italiana, ma è giusto anche un cambio generazionale. In questa ottica, per il 2027, Conti potrebbe mantenere il ruolo di direttore artistico, lasciando però totalmente la conduzione ad un collega. Ma quali sono i nomi in lizza?

Se ne parla da diverso tempo e l’opzione Stefano De Martino è sempre più in auge tra i corridoi di Viale Mazzini. Del resto, il conduttore non ha mai nascosto le sue ambizioni e durante l’anno televisivo anno appena conclusosi, con la conduzione di Affari Tuoi – grande successo – Bar Stella e Stasera tutto può succedere, De Martino ha dimostrato tutto il suo valore.

Secondo il settimanale Oggi, la Rai avrebbe chiesto al conduttore di tornare prima dalle vacanze: “Rientro anticipato a lavoro per Stefano De Martin Il conduttore napoletano ha, infatti, terminato le sue vacanze prima del previsto per iniziare le registrazioni delle puntate della nuova edizione di Affari Tuoi, la cui messa in onda verrà anticipata rispetto alla tabella di marcia (riprenderà il 2 settembre)”.

Il settimanale continua: “Il cambio della data di inizio è la spia del forte nervosismo che si respira in Rai per il clamoroso e inaspettato successo estivo de La ruota della fortuna di Gerry Scotti, che ora si scontrerà per la prima volta con il gioco dei pacchi di Stefano De Martino”. Secondo il giornalista Alberto Dandolo: “Persone a lui vicine dicono che il suo principale pensiero è il Festival di Sanremo (che dovrà condurre nel 2027)”.