Fare il panettone in casa sembra una di quelle imprese da lasciare ai professionisti… e invece no. Questa versione è speciale perché riesce a regalare tutta la magia del panettone artigianale, profumo intenso, mollica morbida e sapore avvolgente, senza trasformare la cucina in un laboratorio per 3 giorni.

Il panettone che ti fa sentire uno chef senza stress

Il segreto? Un piccolo accorgimento da pasticceria che cambia tutto: pochissimo lievito, tempi ben gestiti e un mix aromatico preparato in anticipo che profuma tutta la casa. Il risultato è un panettone leggero, goloso e incredibilmente soddisfacente, di quelli che ti fanno dire: “Ok, non lo compro più”.

Ingredienti per 6–8 persone

500 g di farina forte (tipo Manitoba)

120 g di zucchero

120 g di burro morbido

3 uova a temperatura ambiente

10 g di lievito di birra fresco

120 g di uvetta ammollata e asciugata

80 g di arancia candita

1 cucchiaio di miele

Scorza grattugiata di arancia e limone

Semi di 1 bacca di vaniglia

1 pizzico di sale

60 ml di latte tiepido

Preparazione

Per prima cosa sciogliamo il lievito nel latte tiepido con un cucchiaino di miele e lasciamolo riposare qualche minuto. In una ciotola capiente uniamo la farina e lo zucchero, poi aggiungiamo le uova una alla volta, mescolando senza fretta. Incorporiamo il lievito sciolto e inizia a lavorare l’impasto. Solo quando è ben amalgamato, aggiungi il burro morbido a piccoli pezzi. Qui serve un po’ di pazienza, ma è il momento in cui l’impasto diventa setoso.

Uniamo il sale, la vaniglia e le scorze agrumate. Quando l’impasto è liscio ed elastico, aggiungiamo uvetta e canditi. Formiamo una palla, copriamo e lasciamo lievitare in un luogo tiepido finché raddoppia, ci vorranno circa 2–3 ore. Trasferiamo i panetti nel pirottino, lascialo crescere ancora fino al bordo, poi fai un taglio a croce sulla superficie e aggiungiamo una noce di burro al centro. Cuociamo a 170 gradi per circa 45–50 minuti. Il profumo sarà il primo segnale che siamo sulla strada giusta.

Il Panettone è il dolce delle feste per eccellenza, e se ti va puoi personalizzarlo come vuoi: gocce di cioccolato al posto dell’uvetta, mirtilli rossi per una nota più fresca, oppure un tocco di rum nell’impasto per un profumo ancora più intenso. È uno di quei dolci che una volta che impari a farli ti senti un vero asso dei fornelli. Con questa ricetta sarà tutto più semplice, vedrai che rimarranno tutti senza parole e finirà in men che non si dica!