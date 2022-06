A tutto Stranger Things 4 con i nuovi Funko Pop

Funko presenta la nuova collezione dedicata a Stranger Things 4

Sono davvero adorabili

Che Stranger Things 4 abbia letteralmente “vinto tutto” da quando è uscito è un dato di fatto. Infatti la serie ambientata ad Hawkins, arrivata alla sua quarta stagione, non ha perso un briciolo della sua originalità e fascino, dimostrando come la cosiddetta geek culture sia diventata, ormai, cultura a tutti gli effetti.

Il buon Mike!

Ed ecco allora che per festeggiare Stranger Things Funko ha appena rilasciato la sua nuova collezione Pop dedicata proprio alla nuova serie. Come potete vedere questi Funko sono assolutamente dei must to have per tutti gli appassionati della serie targata Netflix. Il dettaglio di queste action-figure è, come al solito, molto alto e lo stile caratteristico le rende ancora più carine e ideali per essere esposte nelle nostre case o camerette. La serie poi, con le sue tinte più spaventose si articola alla grande con invece la buffa linea dei Funko. Ognuno di essi è alto circa dieci centimetri, quindi ottimali per essere posizionati praticamente in ogni dove: non potete perderli!

El, l’eroina di Stranger Things 4

In attesa della seconda parte della quarta stagione, insomma, il modo migliore per trascorrere il tempo e collezionare questi nuovi, bellissimi, Funko: che ne dite? E chissà cosa ci aspetterà dalla chiusura di quella che, a conti fatti, parrebbe essere la penultima stagione della serie. Ci sono tanti cerchi da chiudere, personaggi da seguire e cose da vivere: le iconiche action-figure in vinile sono pronte, anzi prontissime per viaggiare nel Sottosopra. Da El a Mike passando per Dustin ci sono proprio tutti insomma. Tuttavia, il nostro preferito in assoluto è il mitico Eddie, di cui vi lasciamo sia il link qui sia la descrizione del suo Funko:

Il carismatico leader del gruppo di Dungeons & Dragons chiamato Hellfire Club ha accolto calorosamente i nuovi membri Mike, Lucas e Dustin. Il gioco di ruolo non è la sua unica passione, è anche il chitarrista in una band. Un terribile avvenimento lo farà fuggire da Hawkins e solo i suoi amici riusciranno ad aiutarlo. Per celebrare la new entry c’è il Funko Pop! Eddie (with guitar)! La figura in vinile è alta circa 9.5 cm.